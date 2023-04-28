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Ekonomi

Uranyum peletleri Akkuyu'da: 'Nükleer tesis' devrede

Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda (NGS) kritik aşama tamamlandı. Nükleer yakıt getirilmesiyle Akkuyu artık “nükleer tesis” statüsüne kavuştu. 4 reaktörün tamamen devreye girmesiyle Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak tesis sayesinde, yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenecek.

09:02 . 28/04/2023 Cuma
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Akkuyu Nükleer Güç Santralı.

Akkuyu Nükleer Güç Santralı.

Rusya’dan önceki gece havayolu ile yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirilen uranyum peletlerinden oluşan nükleer yakıt, ilk etapta Adana Havalimanı’na getirildi.


3 TIR uranyum geldi


3 TIR’a yüklenen uranyum peletleri Akkuyu NGS’ye taşındı. Koruyucu kaplarında ve sürekli radyasyon ölçümleri yapılarak taşınan peletlerin her biri 4.5 gram ağırlığında. Şu anda taze yakıt statüsünde olan uranyum peletleri elle tutulabildiği gibi herhangi bir güvenlik riski taşımıyor. Ama zarar görmemesi için koruyucuda muhafaza ediliyor. Yakıt olarak kullanılacak uranyum peletlerinin her biri 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer. 1 kilogram ağırlığında taşkömürü yakıldığında 7 kilovatsaat enerji, 1 kilogram doğal gaz yakıldığında 14 kilovatsaat enerji açığa çıkarken, 1 kilogram uranyumdan 620 bin kilovatsaat enerji elde edilebiliyor. Bu da kömürün yakılmasından elde edilen enerjinin 90 bin katı.


Yakıt 4 buçuk yıl yetecek


Uranyum peletlerinin 3.7 metre uzunluğundaki metal tüplere yerleştirilmesiyle yakıt çubukları, çubukların bir araya getirilmesiyle de yakıt demetleri oluşturulacak. Akkuyu’daki reaktörde 163 yakıt demeti olacak. Uranyum Peletleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından elektrik üretimi için yakıt elemanlarını üretmeye başlayacak. İşleme sokulmamış olan taze nükleer yakıtın güvenlik açısından herhangi bir tehlikesi bulunmazken, elektrik üretimi için kontrollü bir zincirleme reaksiyon gerektiriyor. Reaktöre yüklenen uranyum yakıtı yaklaşık 4.5 yıl boyunca çalışabiliyor.


Ömrü 60 sene


Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak tesis sayesinde yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenecek. Akkuyu 60 yıl aralıksız elektrik üretecek. Reaktör ömrü gerek görülür ise 20 yıl daha uzatılabilecek. Böylece toplamda 80 yıllık bir kullanım ömrü olacak. Ayrıca üretilecek nükleer enerji sayesinde yıllık 35 milyon ton, 60 yılda toplam 2.1 milyar ton karbon emisyonu önlenecek.


Özel önlemler devrede


Akkuyu ilk nükleer yakıtını alarak “Nükleer Tesis” hüviyetini kazandı. Nükleer yakıt gelmesi ile nükleer santral statüsü kazanan Akkuyu’da artık özel tedbirler devreye girecek. Zira, nükleer tesis statüsü uluslararası yüksek güvenlik tedbirleri gerektiriyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir'' dedi. Putin, ''Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden. İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda iş birliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi'' ifadelerini kullandı.




#Akkuyu Nükleer Güç Santralı
#Uranyum
#Türkiye
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