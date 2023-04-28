Uranyum peletleri Akkuyu'da: 'Nükleer tesis' devrede

3 TIR’a yüklenen uranyum peletleri Akkuyu NGS’ye taşındı. Koruyucu kaplarında ve sürekli radyasyon ölçümleri yapılarak taşınan peletlerin her biri 4.5 gram ağırlığında. Şu anda taze yakıt statüsünde olan uranyum peletleri elle tutulabildiği gibi herhangi bir güvenlik riski taşımıyor. Ama zarar görmemesi için koruyucuda muhafaza ediliyor. Yakıt olarak kullanılacak uranyum peletlerinin her biri 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer. 1 kilogram ağırlığında taşkömürü yakıldığında 7 kilovatsaat enerji, 1 kilogram doğal gaz yakıldığında 14 kilovatsaat enerji açığa çıkarken, 1 kilogram uranyumdan 620 bin kilovatsaat enerji elde edilebiliyor. Bu da kömürün yakılmasından elde edilen enerjinin 90 bin katı.