Üreten kadınların bankasıyız

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2021 yılından bugüne başarıyla yürütülen Üreten Kadınlar Projesi'nin kadın girişimcilerin üretim gücünü yükseltirken finansmana erişimini de kolaylaştırdığını, bu sayede kadınların ekonomik hayata daha güçlü bir katılım sağladıklarını belirtti. Göktaş, "Kadın girişimci, üretime yeni bir bakış getirirken, çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır. Mahallesine iş, ailesine güven olur. Çevresine rol model olur. Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir, yeni pazarların kapısını aralar. Kadınların ekonomiye katılımı, verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir " dedi. Girişimciliğin yalnızca bir iş kurma meselesi olmadığını vurgulayan Göktaş, bunun yerel bir fikri küresel değere dönüştüren, istihdamı artıran ve üretimi çeşitlendiren bir kalkınma aracı olduğunun altını çizdi.