Üreten kadınların bankasıyız

Bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye toplam 125 milyar liralık finansman desteği sağladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Üreten kadının bankası olma misyonumuzla bunu başardık. Kadın girişimci ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını kapsayan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.
Kadınların üretim ve ekonomideki rolünü güçlendirmek, girişimcilik yolunda ortaya koydukları ilham verici başarıları daha görünür kılmak ve onları cesaretlendirmek amacıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi.
ALEV ALATLI ADINA ÖZEL ÖDÜL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, girişimcilik ekosistemine değer katan projelerini hayata geçiren kadın girişimcilere ödülleri takdim edildi.
Etkinlikte, yılın üreten kadın girişimcisi, teknoloji tabanlı kadın girişimci, sıfır atık ve sürdürülebilirlik, yükselen yıldız, kadın kooperatifi kategorilerinde kadın girişimcilere ödülleri verilirken, Alev Alatlı Özel Ödülü Prof. Dr. Hülya Tezcan'a verildi.
125 MİLYARLIKLIK FİNANSMAN DESTEK SAĞLADIK
Etkinlikte konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum vizyonu doğrultusunda kadın girişimciliğini 2021 yılından bu yana öncelikli çalışma alanlarından birisi olarak konumlandırdıklarını söyledi. Kadın girişimci ekosisteminin farklı ihtiyaçlarını kapsayan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam etmekte olduklarını aktaran Arslan, "Üreten kadının bankası olma misyonumuzla bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye toplam 125 milyar liralık finansman desteği sağladık" açıklamasında bulundu.
ÜÇ KREDİDEN BİRİNİ HALKBANK VERİYOR
Arslan, Türkiye'de kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden 1'inin Halkbank tarafından kullandırılmakta olduğuna işaret ederek, girişimcilik için yalnızca finansmanın yeterli olmadığına dikkati çekti. Kadın girişimcilerin kendi alanında ülke ekonomisinde aktif ve somut bir role sahip olduğunu kaydeden Arslan, “Kadınlar toplumun manevi mimarı olduğu kadar ekonomimizin de en dinamik aktörleri” diye konuştu.
GİRİŞİMCİ KADIN MAHALLEYE İŞ AİLEYE GÜVEN VERİR
- Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2021 yılından bugüne başarıyla yürütülen Üreten Kadınlar Projesi'nin kadın girişimcilerin üretim gücünü yükseltirken finansmana erişimini de kolaylaştırdığını, bu sayede kadınların ekonomik hayata daha güçlü bir katılım sağladıklarını belirtti. Göktaş, "Kadın girişimci, üretime yeni bir bakış getirirken, çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır. Mahallesine iş, ailesine güven olur. Çevresine rol model olur. Kadınların ekonomiye katılımı verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir, yeni pazarların kapısını aralar. Kadınların ekonomiye katılımı, verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir " dedi. Girişimciliğin yalnızca bir iş kurma meselesi olmadığını vurgulayan Göktaş, bunun yerel bir fikri küresel değere dönüştüren, istihdamı artıran ve üretimi çeşitlendiren bir kalkınma aracı olduğunun altını çizdi.