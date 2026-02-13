Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Sarı metal 7 bin sınırında tutunmaya çalışıyor! Bugün (13 Şubat) gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik kaç TL?

Sarı metal 7 bin sınırında tutunmaya çalışıyor! Bugün (13 Şubat) gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik kaç TL?

08:4713/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları beklentilerin üzerinde artan ABD tarım dışı istihdamı verileri sonrası toparlanma eğiliminde...Dün yaşanan %3’lük sert düşüşün ardından altın piyasası haftanın son işlem gününe toparlanma çabasıyla başladı. Ancak ons altın bu sabah kayıplarının bir kısmını geri alırken yatırımcının gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde. İşte 13 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarındaki son durum.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hafif bir yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 7.000,28 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altında son durum ne? İşte 13 Şubat 2026 altın piyasasında son durum...

1

PİYASALARDA “ABD ENFLASYONU” ÖNCESİ SESSİZLİK

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında bugün “tepki alımları” öne çıkıyor:

ONS ALTIN: Dün 5.000 doların altına sarkan ons altın, güne 4.978 dolar seviyelerinden devam ediyor.

GRAM ALTIN: Ons altındaki gerilemeye rağmen 7.000 TL sınırında tutunmaya çalışan gram altın, güne 7.005 TL seviyesinden başladı.

KRİTİK VERİ: Bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları, Fed’in faiz kararını doğrudan etkileyeceği için altın fiyatlarında yönü belirleyecek ana unsur olacak.




13 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 6.999,30 TL TL

Satış: 7.000,28 TL

13 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 11.766,00 TL

Satış: 11.907,00 TL 

13 ŞUBAT 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 23.533,00 TL

Satış: 23.814,00 TL

13 ŞUBAT 2026 TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 46.924,49 TL

Satış: 47.872,42 TL

13 ŞUBAT 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 46.921,00 TL

Satış: 47.447,00 TL

13 ŞUBAT 2026 ONS ALTIN FİYATLARI

Alış: 4.981,69 dolar

Satış: 4.982,76 dolar

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#altın
#gram altın
#altın fiyatları
#çeyrek altın
#canlı altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL TOKİ KURA TARİH LİSTESİ 13-14 ŞUBAT: Bugün hangi ilin kurası var? TOKİ Konya, Hatay, Kocaeli ve Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı 2026?