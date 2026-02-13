Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hafif bir yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 7.000,28 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altında son durum ne? İşte 13 Şubat 2026 altın piyasasında son durum...

1