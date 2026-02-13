Altın fiyatları beklentilerin üzerinde artan ABD tarım dışı istihdamı verileri sonrası toparlanma eğiliminde...Dün yaşanan %3’lük sert düşüşün ardından altın piyasası haftanın son işlem gününe toparlanma çabasıyla başladı. Ancak ons altın bu sabah kayıplarının bir kısmını geri alırken yatırımcının gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde. İşte 13 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarındaki son durum.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe hafif bir yükselişle başladı. Gram altın şu sıralar 7.000,28 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altında son durum ne? İşte 13 Şubat 2026 altın piyasasında son durum...
1
PİYASALARDA “ABD ENFLASYONU” ÖNCESİ SESSİZLİK
Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında bugün “tepki alımları” öne çıkıyor:
ONS ALTIN: Dün 5.000 doların altına sarkan ons altın, güne 4.978 dolar seviyelerinden devam ediyor.
GRAM ALTIN: Ons altındaki gerilemeye rağmen 7.000 TL sınırında tutunmaya çalışan gram altın, güne 7.005 TL seviyesinden başladı.
KRİTİK VERİ: Bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları, Fed’in faiz kararını doğrudan etkileyeceği için altın fiyatlarında yönü belirleyecek ana unsur olacak.
13 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 6.999,30 TL TL
Satış: 7.000,28 TL
13 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 11.766,00 TL
Satış: 11.907,00 TL
13 ŞUBAT 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 23.533,00 TL
Satış: 23.814,00 TL
13 ŞUBAT 2026 TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 46.924,49 TL
Satış: 47.872,42 TL
13 ŞUBAT 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 46.921,00 TL
Satış: 47.447,00 TL
13 ŞUBAT 2026 ONS ALTIN FİYATLARI
Alış: 4.981,69 dolar
Satış: 4.982,76 dolar