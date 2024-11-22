Üretici hazine desteğiyle krediye ulaştı

Çiftçi ve üreticinin kapasite artışını desteklemek amacıyla sunulan faiz destekli kredilerin kullandırma miktarı 356 milyar TL’yi aştı. Faizinin bir kısmının hazine tarafından ödendiği krediyi bugüne kadar 879 bin üretici kullandı. Çiftçilerin kullandığı kredi miktarı ise ortalama 405 bin TL olması dikkatleri çekti. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırımı sağlanan bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70’i Hazine’nin kasasından ödenerek üreticinin yatırıma ve üretime teşviki sağlandı.





KASADAN FAİZE 87,6 MİLYAR TL

Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üretim faaliyetlerinin gelişimi ve modenizasyonu, için verilen Hazine kâr payı destekli finansmanı da 2024 yılında 2 bin 204 üretici kullandı. 7 milyar TL’lik finansman desteği sağlanan üreticilerin aldığı finansman miktarı ise ortalama 3 milyon 176 bin TL oldu. Toplamda faiz/finansman desteğinden faydalanan toplam üretici sayısı 1,1 milyon kişiye, kredi bakiyesi ise 529 milyar TL’ye ulaşırken şu ana kadar 64,3 milyar lira faiz ve kâr payı desteği sağlandı. Bu tutarın yılsonunda 87,6 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.





ESNAFA 247 MİLYAR TL

Çiftçilere kullandırılan kredilerin yanı sıra Halk Bankası aracılığıyla esnaflara da destekli krediler sağlandı. 197 bin esnaf ve sanatkâra yaklaşık 96 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılırken bu kredilerden doğan faizin %50’si hazine tarafından karşılandı. Böylece faiz desteğinden faydalanan ve bakiyesi bulunan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı 804 bin kişiye, kredi bakiyesi ise 247 milyar TL’ye ulaştı. Yine bu kapsamda esnafa verilen faiz desteğinin yıl sonuna kadar 37,7 milyar liraya ulaşmasını öngörülüyor.



