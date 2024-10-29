Tarım üsleri için üretici rehberi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüksek verim ve kesintisiz üretimin amaçlandığı, çevreye uyumlu, güçlü altyapıya sahip, sıfır atık ilkesiyle faaliyet gösterecek, marjinal arazilerde ve büyük şehirlere yakın yerlerde Organize Tarım Bölgesi (OTB) kuruluyor. Toplam 42 ilde 61 OTB projesi için iş ve işlemler devam ediyor. Tüzel kişilik kazanan 42 OTB'den 20'si hayvansal üretim, 21'i bitkisel üretim, 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösterecek. Bitkisel üretim alanındaki 21 OTB'den 13'ü jeotermal ısıtmalı sera OTB'si olarak planlandı.





MALİYET HESABINA KADAR AYRINTILI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmete açılan, tüzel kişilik kazandırılan ve proje aşamasında olan OTB'lere yatırım yapmak isteyen girişimciler için "Yatırım Rehberi" hazırladı. OTB'ler ile bitkisel ve hayvansal üretim ve buna dayalı sanayinin desteklenmesinin sağlanacağını belirtilen rehberde, böylelikle daha sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin yetiştirilebileceği ifade edildi. Rehberde ayrıca, OTB'lerin sağladığı avantajlar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımları, IPARD kapsamında verilen hibe destekleri, yatırım teşvikleri, genel ve bölgesel teşvikler, krediler, çeşitli maliyet hesaplamaları, jeotermal sıcaklığa bağlı gıda uygulamaları, arsa tahsis başvurusu gibi bilgilere yer verildi.





PARSEL TAHSİSİNDE %100’E VARAN İNDİRİM

Yatırım programındaki OTB'lere, inşaatları ve genel idare giderleri için yıllık yüzde 3 faizli, 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl kredi kullandırılıyor. Aynı zamanda, parsellerin yatırımcılara tahsisinde ilçenin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre yüzde 60-100 indirim uygulanıyor. Bu indirim tutarı kredi borcunun ödenmesinde mahsuplaşma yapılarak hibeye dönüştürülüyor. OTB yatırımcılarına KKYDP kapsamında 14 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe (7 milyon lira hibe), IPARD kapsamında 500 bin avroya kadar yüzde 60-70 hibe, Ziraat Bankası tarafından kapalı ortamda bitkisel üretim konusunda yüzde 100'e varan (sıfır faiz), 100 milyon lira üst limitli hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi veriliyor. Hazine faiz destekli kredilerine standart faiz indirimine ek yüzde 15 indirim sağlanıyor. İyi tarım uygulamaları, organik tarım, biyoteknik ve biyolojik mücadele destekleri bulunuyor. Örtü altı tarım aşamasında TARSİM tarafından sigorta priminde yüzde 5 indirim yapılıyor.





Ağrı’da 1.500 kişiye istihdam imkanı

Yapımı süren Organize Tarım Bölgeleri’nin 13'ü jeotermal ısıtmalı sera OTB olarak planlandı. Dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ünvanını alan Balıkesir-Gönen OTB'sinde 4 farklı yenilenebilir enerji kaynağı (rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle) kullanılacak. Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, Ağrı-Diyadin jeotermal sera OTB'lerinde üretim başladı. Ayrıca Samsun-Bafra ve Zonguldak-Çaycuma OTB'lerde seralar kurulmaya başlandı. Son olarak Ağrı’daki Diyadin Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu bilgileri paylaştı: “Ağrı'da 1.300 dekar alana kurulacak Diyadin Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi, 37 işletmeye ev sahipliği yapacak. Yüzde 75'i kadın olmak üzere 1.500 kişiye istihdam sağlayacak. 2025 yılında 470 milyon liralık yatırımımızı tamamlayacağız.”





Yatırımcıya yol gösterecek

Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı, yeni teknolojilerin uygulanacağı, yüksek ve kesintisiz üretimin hedeflendiği Organize Tarım Bölgeleri'ne yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Biz de yatırımcılarımız için kapsamlı bir rehber hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan rehber, tarıma yatırım yapacak tüm kesimlere katkı sağlayacak

ve yol gösterecektir” dedi.







