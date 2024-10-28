Üretimi artık sülfit tesisiyle sürdürecek

Kazanın ardından madende iş ve çevre güvenliği için mevcut önlemler güçlendirilerek, yeni teknolojik yatırımlar gerçekleştirildi. SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, “Eskiden sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Şimdi üretime sadece sülfit tesisi ile devam etmeyi planlıyoruz. Yığın liçi yapılmayacak” diye konuştu. Olaydan sonra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Demirci, “İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve güçlendirdik. Bu süreçte, kayıp çalışanlarımızın aileleri ile dayanışma içinde olduk ve onların acısını paylaştık” dedi. Demirci, riskleri minimize etmek için yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını ve eğitimlerin sıklaştırıldığını anlattı.