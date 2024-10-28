Üretimi artık sülfit tesisiyle sürdürecek

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın ürettiği Erzincan İliç’teki Çöpler Madeni'nde, 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş ve 9 işçi hayatını kaybetmişti.
Toprak kaymasının ardından 8 aydır yoğun şekilde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının basına yerinde gösterildiği Çöpler Madeni’nde, üretim metodunda da farklılığa gidileceği açıklandı. Şirket; alınan önlemleri İliç’teki maden bölgesinde basın mensuplarıyla paylaştı.
YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ
Kazanın ardından madende iş ve çevre güvenliği için mevcut önlemler güçlendirilerek, yeni teknolojik yatırımlar gerçekleştirildi. SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, “Eskiden sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Şimdi üretime sadece sülfit tesisi ile devam etmeyi planlıyoruz. Yığın liçi yapılmayacak” diye konuştu. Olaydan sonra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Demirci, “İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve güçlendirdik. Bu süreçte, kayıp çalışanlarımızın aileleri ile dayanışma içinde olduk ve onların acısını paylaştık” dedi. Demirci, riskleri minimize etmek için yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını ve eğitimlerin sıklaştırıldığını anlattı.