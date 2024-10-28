Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Üretimi artık sülfit tesisiyle sürdürecek

Üretimi artık sülfit tesisiyle sürdürecek

Mehmet Ali Parto
04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın ürettiği Erzincan İliç’teki Çöpler Madeni'nde, 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş ve 9 işçi hayatını kaybetmişti.

Toprak kaymasının ardından 8 aydır yoğun şekilde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının basına yerinde gösterildiği Çöpler Madeni’nde, üretim metodunda da farklılığa gidileceği açıklandı. Şirket; alınan önlemleri İliç’teki maden bölgesinde basın mensuplarıyla paylaştı.


Cengiz Demirci

YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ

Kazanın ardından madende iş ve çevre güvenliği için mevcut önlemler güçlendirilerek, yeni teknolojik yatırımlar gerçekleştirildi. SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, “Eskiden sülfit tesisi ve yığın liçi metodu olmak üzere iki üretim yöntemi kullanıyorduk. Şimdi üretime sadece sülfit tesisi ile devam etmeyi planlıyoruz. Yığın liçi yapılmayacak” diye konuştu. Olaydan sonra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Demirci, “İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve güçlendirdik. Bu süreçte, kayıp çalışanlarımızın aileleri ile dayanışma içinde olduk ve onların acısını paylaştık” dedi. Demirci, riskleri minimize etmek için yeni teknolojik yatırımlar yapıldığını ve eğitimlerin sıklaştırıldığını anlattı.




#madencilik
#üretim
#ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?