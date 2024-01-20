Üretim iştahı kesilmeden ‘ara eleman’ açığı çözülmeli

Bölgesinde üretim ve lojistik üssü olma hedefini belirleyen Türkiye’nin, bu amacına ulaşmasının yolu çarkların dönmesinden geçiyor. Pandemi sonrası artan lojistik maliyetler, Ukrayna Savaşı ve son olarak Orta Doğu’daki çatışmalar ülkemizin stratejik önemini artırıyor. Küresel çapta artan üretim ve yatırım iştahının devamı için ise üretimin aksamaması gerekiyor.

ACİL AKSİYON ALINMALI

Uzun süredir farklı sektörlerin dile getirdiği iş gücü piyasasında ara eleman açığı sorununun büyümemesi için meslek liselerinin istihdam oluşturma mekanizmasına dönüşmesinin önemine dikkat çekiliyor. İş beğenmeme veya farklı mesleklere yönelik olumsuz algıların kırılması için toplumun bilinçlendirilmesi şart.

Sanayideki iş kollarının aylık kazançlarının, sosyal haklarının ve yükselme seçeneklerinin iyi anlatılması lazım. Uzmanlara göre, sosyal medya ve TV dizileri gibi popüler mecralarda tanıtımlar yapılmalı. Meslek Liseleri her yıl 400 bin mezun vermesine rağmen yine de iş gücünde açık meydana geliyor.

Mesleki eğitimin sektörleri için önemini belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Kurum olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışıyoruz” diye konuştu. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Meslek liselerinde okuyanları sanayiye kazandırmak için muhakkak kendi meslek dalında ilerlemesine fırsat tanımalıyız” bilgisini verdi.

6 AY ÇALIŞMAYAN TESPİT EDİLSİN

Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başkanı Mustafa Balkuv ise çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Meslek liselerinin özendirilmesi gerekiyor. Devletin sosyal yardımlarına kriterler getirmesi önemli. Örneğin, 6 ay iş bulamayan kişilerin neden iş bulamadıkları ve meslek beğenmedikleri firmalarla konuşarak araştırılmalı ve gerekirse bir 3 ay daha süre verilip, çalışmaları sağlanmalı. Aksi takdirde, yardımlar kısıtlanmalı veya kesilmeli. Türkiye’de en fazla kadın çalıştıran alan tekstil olduğu için kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Tekstili merdiven altı çalışma ortamı gören halkımız çocuğunun sanayide çalışmasını istemiyor.”

İHRACATÇI MESLEK LİSESİ YAPTIRIYOR

Her şeyi kamudan beklemek yerine özel sektörün de harekete geçmesi ve kendi alanındaki sorunlara birincil elden çözüm bulması önemli. İhracatçılar da kendi meslek liselerini sanayi bölgelerinin yakınına yaptırıyor. Son olarak, Türkiye’nin en büyük mobilya merkezi olan MODOKO, soruna çözüm bulmak adına Doğuş Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, öğrencilere istihdam kapısı aralanırken MODOKO’da açılacak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile sektörün gelişmesine mesleki katkı sağlanacak. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, “Amacımız öğrencilerin okulları bittiğinde sektöre yabancı olmamaları” değerlendirmesini yaptı.

OTURMA İZNİ OLAN GÖÇMENLER İŞ GÜCÜNE DAHİL OLSUN

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, “Mesleki Eğitim Merkezi projesi kapsamında sektörümüz özelinde, ilk olarak Zeytinburnu’nda bir merkezin hayata geçmesini sağladık” şeklinde konuştu. Karaca, Avrupa ülkelerinden örnek vererek, şöyle devam etti: “Almanya son 40 yılda bilinçli, kontrollü ve de nitelikli göçmen kabul ederek, kendi ekonomisine sanayileşme desteği sağladı. Türkiye’nin de benzer bir politikaya ihtiyacı var. Bu kapsamda, göçmenlerin çalıştırılmasında kısıtlamaların gevşetilmesi sanayicilerimizin lehine olacak.” İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu şunları söyledi: “Ülkemizde 300 binden fazla yabancı öğrenci var. Bunların şirketlerimizde staj yapması ya da çalışması için harekete geçtik.” ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Yurt dışından gelen, göç eden insanların ekonomiye katılması ve doğru yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

10 MADDEDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

* Toplumsal bilinç artırılmalı

* Meslek liseleri stratejik alan ilan edilmeli

* Ücretler yükseltilmeli

* 6 aydır işsiz olanların, iş bulamamama sebepleri firmalarla konuşarak araştırılmalı

* Dizilerde ara eleman çalışma biçimi özendirilmeli

* ‘Masa başı iş iyidir’ algısı değiştirilmeli

* Özellikle tekstilde kadın çalışanlar teşvik edilmeli

* Ara eleman açığı olan ülkelerin politikaları incelenmeli

*Oturma izni olan yabancılarla, ara eleman ihtiyacı karşılanmalı

* Yabancı öğrenciler iş hayatına katılmalı







