Ekonomi Üretime ortak akıl
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretime ortak akıl

Firmalara oluşturduğu ortak ekosistemin yanısıra ihracat alanında da rehberlik hizmeti veren İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar doğrudan işletmelere yönelik 105 farklı projeye destek sağladı. Oluşturulan kullanım alanları sayesinde işletmeler, yüksek maliyet yükünden kurtuldu.

Burak Karaca Yeni Şafak
Üretime ortak akıl
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, KOBİ’lerin verimlilik esaslı bir dönüşüm gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), sağladığı imkanlarla, işletmelere büyüme ve globalleşme şansı sunuyor. Kurum, 2010 yılından bu yana 10 destek programında doğrudan işletmelere yönelik toplam 105 adet projeye destek verirken, projeler ile KOBİ’lerin faydalanabileceği, hizmet alabileceği ortak kullanım alanları kuruyor.

  • İşletmeler bu sayede yurt dışından daha yüksek maliyetle veya uzun süreler bekleyerek alınabilecek olan hizmetleri İSTKA desteğiyle kurulan merkezlerden alma imkanı elde ediyor. Firmalara, salt finansman ihtiyacının ötesinde, gerekli ortamı hazırlayan İSTKA, katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak iş modellerinin geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

İŞLETMELERE YOL HARİTASI

Organize Sanayi Bölgelerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kurulan ortak kullanım alanlarında işletmelere verilen desteğin yanı sıra İSTKA tarafından işletmelere dijital dönüşüm yol haritası hazırlanması, uygulamalı danışmanlık hizmetleri sunulması, teknoloji tedarikçileri ile kullanıcılarının bir araya getirilmesi gibi konularda projeler hayata geçiriliyor. Öte yandan, işletmelerde kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler de destek kapsamında bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2010 yılından bugüne kadar 10 adet Mali Destek Programı kapsamında işletmelere yönelik toplam 105 adet proje yürütüldü. Bu projelere 25 milyon lirayı aşan destek sağlandı.

KAPILAR GLOBAL PAZARA AÇILIYOR

  • Yerli teknoloji firmalarının global marka olması için İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen INNOGATE Programı, uluslararası pazarlara açılma ve ihracat kapasitelerinin artırılması gibi konularda KOBİ’lere hizmet etti. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaya yönelik mali destek programları kapsamında da projelere katkı sağlanıyor. KOBİ’lerin dijital dönüşüm konusunda ihtiyaçlarını karşılayacak programlar tasarlanırken, kalıcı adımlar atılıyor. Ayrıca yine İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), İSTKA desteğiyle kurduğu “İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi”, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için desteklenen “KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi” gibi projeler, KOBİ’lerin üretim, iç yönetim, pazarlama ve satış alanlarında dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunuyor.

İMALATA TEMİZ ÜRETİM DESTEĞİ

İstanbul Kalkınma Ajansı, işletmelerde kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü işbirliği ile “Temiz Üretim Programı” hazırladı. Devreye alınan program ile imalat sektöründe, enerji tüketimi yıllık 500-999 TEP olan işletmeler destekten yararlanabilecekler. Etüt çalışmasına hak kazanan işletmeler için üretim süreçlerinde önemli bir girdi olan enerji, su ve ham madde kullanımında verimliliklerini artıracakları fırsatlar belirlenecek.

Erkam Tüzgen
Erkam Tüzgen

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCELİK VERİLDİ

  • Pandemi sürecinde hemen her alanda hızlı bir dönüşüm yaşandığını ifade eden İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, “Dijitalleşme artık tüm endüstrilere yayıldı bu süreçte rekabet edebilmek için her alanda değişen teknolojiyi yakalayabilmemiz gerekiyor” dedi. Tüzgen, önümüzdeki dönemde özellikle dijital dönüşüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimlerin, üretim faaliyetlerinin artırılmasını destekleyeceklerini belirtti.
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