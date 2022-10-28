Uyduların ihracatı başladı

TUSAŞ, SAHA EXPO’da sergilediği ürünlerle dikkatleri üzerine çekti. Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas, yeni nesil haberleşme uydusu geliştirme çalışmalarını işbirliği yaptıkları INVAP firması ile birlikte sürdürdüklerini söyledi. Nas, “Daha geliştirme devam ederken müşterimiz Arjantin Uydu Operatörü ARSAT’a bir uydu yapmaya başladık. Bu projede ön tasarımı tamamladık 2023 yılında kritik tasarım gözden geçirme ile üretime de başlamış olacağız. ARSAT’a teslim edilecek bu uydunun oldukça gelişmiş teknolojileri barındırdığını söyleyebiliriz. Tabii Arjantin

dışında farklı ülkelerle de görüşmelerimiz var. Kazakistan’la hem haberleşme hem de yer gözlem uyduları işleten şirketler ile devam eden işbirliklerimiz bulunuyor. Bu işbirliğini desteklemek üzere devletimiz Savunma Sanayi Başkanlığı ve Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayii Bakanlığı tarafından bir mutabakat zaptı da imzalandı ” dedi.

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HAVA KUVVETLERİ’NİN HİZMETİNE SUNULACAK

En iyi uydu için çok çalıştıklarını ifade eden Nas, “GÖKTÜRK-1 uydusunun tasarım ömrü 7 yıl olduğu için bir süre sonra o tasarım ömrüyle beraber yeni bir uydu ihtiyacı hasıl oluyor. Biz de bu uydu ihtiyacını karşılamak için geçen sene Savunma Sanayi Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladık. GÖKTÜRK-Y olarak adlandırılan bu uyduda birçok yeniliği gerçekleştiriyoruz. GÖKTÜRK-Y ileri gözlem kabiliyetlerine sahip, yüksek çözünürlüklü bir uydu olacak ve Türk Hava Kuvvetlerimizin hizmetine vereceğiz. Bu projede memleketimize yapabileceğimiz en iyi uyduyu yapıp, teslim etmeye çalışıyoruz.“ şeklinde konuştu.