Ekonomi Uzaktan çalışmada elektriğe yüklendik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzaktan çalışmada elektriğe yüklendik

Uzaktan çalışmada elektriğe yüklendik

Koronavirüs salgınıyla başlayan eve kapanma ve uzaktan çalışma sistemi elektrik kullanımında rekor getirdi. Türkiye genelinde konutlarda elektrik tüketimi yüzde 7,2 arttı.

Burak Karaca Yeni Şafak
Uzaktan çalışmada elektriğe yüklendik
Fotoğraf: Arşiv

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak açıkladığı “Yılın Enleri Raporu”, 2020 yılında pandeminin elektrik tüketimindeki etkisini gözler önüne serdi. Mart 2020 itibarıyla Türkiye’de de görülen Kovid-19 salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimlerine farklı yansıdı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle geçtiğimiz yıl mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 7,2 artarken diğer abone gruplarında düşüşler yaşandı. 2019 yılında toplam 26.9 milyar kilovatsaat (kWh) olan İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi, yüzde 3,7’lik bir gerileme ile 25.9 milyar kWh’a indi. Türkiye’de toplam 303.3 milyar kWh olan elektrik tüketimi ise 304.8 milyar kWh’ta kaldı. Yıl içinde toplam tüketimin yüzde 8,5’i Türkiye’nin en kalabalık bölgesi İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan geldi.

8 OCAK’TA ZİRVE YAPTI

  • Basın toplantısında konuşan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, pandemi sürecinde hızlı aksiyon aldıklarını ifade etti. Tüketicilerin enerjisiz kalmaması için bakım ve yatırım kaynaklı kesintilerin yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 saatlerine kaydırdıklarını aktaran Yiğit, “Geçen yıla göre kişi başı ortalama kesinti süresinde yüzde 39, kişi başı ortalama kesinti sayısında ise yüzde 9,6 iyileşme yakaladık” diye konuştu. Yılın Enleri Raporu’na göre yılın en çok elektrik tüketilen günü 8 Ocak olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 25 Mayıs oldu.
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