Uzaktan çalışmada elektriğe yüklendik

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak açıkladığı “Yılın Enleri Raporu”, 2020 yılında pandeminin elektrik tüketimindeki etkisini gözler önüne serdi. Mart 2020 itibarıyla Türkiye’de de görülen Kovid-19 salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimlerine farklı yansıdı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle geçtiğimiz yıl mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 7,2 artarken diğer abone gruplarında düşüşler yaşandı. 2019 yılında toplam 26.9 milyar kilovatsaat (kWh) olan İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi, yüzde 3,7’lik bir gerileme ile 25.9 milyar kWh’a indi. Türkiye’de toplam 303.3 milyar kWh olan elektrik tüketimi ise 304.8 milyar kWh’ta kaldı. Yıl içinde toplam tüketimin yüzde 8,5’i Türkiye’nin en kalabalık bölgesi İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan geldi.

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