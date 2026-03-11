Uzay Kongresi’ne rekor başvuru geldi

Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre kongreye 108 ülkeden toplam 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti gönderildi. Böylece kongrenin 77 yıllık tarihinde ilk kez bu seviyede bir başvuru sayısına ulaşıldı. Türkiye’den yapılan 1.810 başvuru ise tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti. Türkiye hem toplam başvuru sayısında hem de tek ülke katılımında iki ayrı rekora ulaşarak önceki yılların rekorunu geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay alanındaki yükselişini dünyaya gösterecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını ifade etti.