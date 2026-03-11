Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Uzay Kongresi’ne rekor başvuru geldi

Uzay Kongresi’ne rekor başvuru geldi

04:0011/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
77. Uluslararası Uzay Kongresi
77. Uluslararası Uzay Kongresi

Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi için 108 ülkeden 8 bini aşkın bilimsel bildiri başvurusu yapıldı. Türkiye hem toplam başvuru sayısında hem de tek ülkeden gelen 1.810 başvuruyla kongre tarihinin iki ayrı rekoruna imza attı.

Bu yıl Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için bilimsel bildiri özeti başvuru süreci tamamlandı. 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul ev sahipliğinde organize ediliyor.

108 ÜLKEDEN 8 BİNİ AŞKIN BİLDİRİ

Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre kongreye 108 ülkeden toplam 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti gönderildi. Böylece kongrenin 77 yıllık tarihinde ilk kez bu seviyede bir başvuru sayısına ulaşıldı. Türkiye’den yapılan 1.810 başvuru ise tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti. Türkiye hem toplam başvuru sayısında hem de tek ülke katılımında iki ayrı rekora ulaşarak önceki yılların rekorunu geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay alanındaki yükselişini dünyaya gösterecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını ifade etti.



#Uzay Kongresi
#Ekonomi
#Antalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri