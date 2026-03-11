Uzay Kongresi’ne rekor başvuru geldi

Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi için 108 ülkeden 8 bini aşkın bilimsel bildiri başvurusu yapıldı. Türkiye hem toplam başvuru sayısında hem de tek ülkeden gelen 1.810 başvuruyla kongre tarihinin iki ayrı rekoruna imza attı.
Bu yıl Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için bilimsel bildiri özeti başvuru süreci tamamlandı. 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul ev sahipliğinde organize ediliyor.
108 ÜLKEDEN 8 BİNİ AŞKIN BİLDİRİ
Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre kongreye 108 ülkeden toplam 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti gönderildi. Böylece kongrenin 77 yıllık tarihinde ilk kez bu seviyede bir başvuru sayısına ulaşıldı. Türkiye’den yapılan 1.810 başvuru ise tek bir ülkeden gerçekleştirilen en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti. Türkiye hem toplam başvuru sayısında hem de tek ülke katılımında iki ayrı rekora ulaşarak önceki yılların rekorunu geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay alanındaki yükselişini dünyaya gösterecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını ifade etti.