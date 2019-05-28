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Ekonomi VakıfBanka yeni genel müdür
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İŞ DÜNYASI

VakıfBank'ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih oldu

VakıfBank'a yeni genel müdür

VakıfBank'ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, devraldıkları hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşıyla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
VakıfBank
VakıfBank

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta (dün) gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih, sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görev üstlendiğini belirtti.

Mesleğe ilk adımını attığı VakıfBank'ta genel müdürlük görevine seçilmekten onur duyduğunu ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Devraldığımız hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşımla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceğiz. Büyük VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bu onurlu vazifeyi yerine getirebilmek için büyük VakıfBank ailesinin her bireyi görev ve unvan fark etmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edecektir."

Abdi Serdar Üstünsalih
  • Abdi Serdar Üstünsalih, sadece VakıfBank olarak değil, bağlı ortaklıklarıyla da çağdaş finansal hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirtti.

Nitelikli insan kaynağı, sağlam sermaye yapısı, modern bilgi teknolojileri gücüyle tüm paydaşların yanındaki güç olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstünsalih, "Bugünün ve yarının bankacılığına yön veren politikalarımızla, sosyal sorumluluklarının farkında olan kurum anlayışımızla her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar bankamıza emeği geçmiş tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyor, Olağan genel kurulumuz sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuzun ülkemiz, milletimiz ve bankamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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79 milyar lira 42 milyon lira - TÜPRAŞ
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31 milyar 63 milyon lira - Ford
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23 milyar 608 milyon lira - Toyota
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20 milyar 242 milyon lira - Oyak-Renault
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17 milyar 110 milyon lira - Tofaş
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16 milyar 551 milyon lira - Arçelik
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15 milyar 795 milyon lira - İskenderun Demir Çelik
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13 milyar 778 milyon lira - Ereğli demir Çelik
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11 milyar 957 milyon lira - İÇDAŞ
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11 milyar 84 milyon lira - Hyundai
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