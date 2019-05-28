VakıfBank'a yeni genel müdür

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta (dün) gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih, sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görev üstlendiğini belirtti.

Mesleğe ilk adımını attığı VakıfBank'ta genel müdürlük görevine seçilmekten onur duyduğunu ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Devraldığımız hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşımla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceğiz. Büyük VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bu onurlu vazifeyi yerine getirebilmek için büyük VakıfBank ailesinin her bireyi görev ve unvan fark etmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edecektir."

Abdi Serdar Üstünsalih

Abdi Serdar Üstünsalih, sadece VakıfBank olarak değil, bağlı ortaklıklarıyla da çağdaş finansal hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirtti.

Nitelikli insan kaynağı, sağlam sermaye yapısı, modern bilgi teknolojileri gücüyle tüm paydaşların yanındaki güç olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstünsalih, "Bugünün ve yarının bankacılığına yön veren politikalarımızla, sosyal sorumluluklarının farkında olan kurum anlayışımızla her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar bankamıza emeği geçmiş tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyor, Olağan genel kurulumuz sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuzun ülkemiz, milletimiz ve bankamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu. 500 sanayi kuruluşu listesinin ilk 10'unda 5 otomobil firmasının yer alması ise dikkat çekti. İşte ilk 10'da yer alan firmalar. 79 milyar lira 42 milyon lira - TÜPRAŞ 31 milyar 63 milyon lira - Ford 23 milyar 608 milyon lira - Toyota 20 milyar 242 milyon lira - Oyak-Renault 17 milyar 110 milyon lira - Tofaş 16 milyar 551 milyon lira - Arçelik 15 milyar 795 milyon lira - İskenderun Demir Çelik 13 milyar 778 milyon lira - Ereğli demir Çelik 11 milyar 957 milyon lira - İÇDAŞ 11 milyar 84 milyon lira - Hyundai Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre ilk sırada 76 milyar lira gelirle Tüpraş oldu. BiP'te paylaş

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