Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi VakıfBanktan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi
İŞ DÜNYASI

VakıfBank’tan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi

VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589.5 milyon euro olmak üzere toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor yüzde 2.25, euro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor yüzde 2.00 olarak belirlendi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "Müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun ürünleriyle, korona virüs salgını sürecinde de toplumun her kesiminin yanındaki güç olan VakıfBank, milli ekonomiye destek vermeye devam ediyor. VakıfBank son olarak, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih,gerçekleştirilen işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Korona virüs salgınının reel ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi VakıfBank olarak, 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi elde ettik. Böyle bir süreçte gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve Bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Küresel şartlara rağmen, sendikasyon takvimimizde herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları destekten ötürü muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

Elde edilen 950 milyon dolar sendikasyon kredisi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1.5 milyar dolar seviyesini aştığına dikkat çeken Üstünsalih, VakıfBank olarak mütekabiliyet temelinde sendikasyon kredisine katılan bankalarla işbirliğini her alanda artırmaya devam edeceklerini vurguladı ve ekledi:

"13 milyar doları aşan toplam yurtdışı kaynağımız ve 1,5 milyar doları aşan sendikasyon kredi büyüklüğümüz ile bu alanlarda en aktif ve en sağlam Türk bankalarından birisiyiz.

  • "Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü ve öncü konumu sayesinde, her işlemimize farklı ve yeni bankalar dâhil olmakta ve böylece katılımcı banka sayısı artmaya devam etmektedir.

"Geçen yıl sendikasyon listemizde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyon kredimize ilgi göstermesi ve katılım sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak önümüzdeki dönemlerde de yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye ve bu sayede milli ekonomimize kesintisiz destek sağlamaya devam edeceğiz.

Bizim Toptan'dan 3,8 milyon TL net kar
EKONOMİ
Bizim Toptan'dan 3,8 milyon TL net kar

Gıda fırsatçıları hesap verecek
EKONOMİ
Gıda fırsatçıları hesap verecek

Un üretimde sıkıntı yok
EKONOMİ
Un üretimde sıkıntı yok

Abone Ol Google News
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LBTG lobisine kötü haber.
Gözler bu toplantıda

Gözler bu toplantıda

​Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında son durumu konuşuyor.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.
Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...
ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?

Telefonları susmuyor

Telefonları susmuyor

​Topladıkları çayın karının yüzde 50'sini alıyorlar.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Fırsatçılar<br>hesap verecek

Fırsatçılar
hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Yatakta bile<br>sırayla yatıyorlar

Yatakta bile
sırayla yatıyorlar

​80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki oğlunun hikayesi yürek burkuyor.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Yıllar sonra<br>gelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

​Servet Çetin, ​canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
Başkan yardımcısı pek rahat

Başkan yardımcısı pek rahat

ABD'nin gündemi: Pence'den korona hastanesine maskesiz ziyaret.
Rize'de parlak cisimler korkuttu

Rize'de parlak cisimler korkuttu

"O panikle kelime-i şehâdet​ getirdik."
Yeni 10 TL<br>tedavüle çıkıyor

Yeni 10 TL
tedavüle çıkıyor

Ön ve arka yüz şekillerinde değişiklik yapılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.