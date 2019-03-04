Valiz kapının arkasında

‘96’dan beri Osmanbey’de bu işin içindeyiz’ diyen Nizamettin Günbeyi ise, ürün gamında ağırlıklı olarak abiye olduğunu belirtiyor. Hem iç hem de dış piyasaya çalıştıklarını anlatan Günbeyi, “Bütün ülkelerde varız. Ürünlerimiz kendi üretimimiz. İthal ve yerli kumaşlar da var” dedi.

Geçen yıl 1 milyar 503 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmanbey, Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 7,5’ini oluşturuyor. Bölgeden İsrail, Almanya, İngiltere, S.Arabistan, ABD, Fransa, İtalya gibi 163 ülkeye ihracat yapılıyor. 1,5 milyar dolar ihracatın yüzde 41’ini AB ülkeleri, yüzde 35’ini ise Orta Doğu ülkeleri oluşturuyor.

Bu iki ana bölge Osmanbey’in en önemli ihracat pazarları arasında yer alıyor. 2 bin 200 civarında esnafın bulunduğu tahmin edilen bölgede abiyeden gelinliğe; erkek konfeksiyonundan çocuk giyimine kadar ne ararsanız var.

Konfeksiyon ürünlerinde kilogramın 18 dolar, kumaşta ise 5 dolar olduğunu öğreniyoruz. Merter ve Laleli’deki bavul ticaretinden farklı olarak daha çok dış ticaret odaklı çalışıyorlar. Tekstil merkezlerini gezerek sorunları ve potansiyel ticaret imkanlarını her hafta başka bir semtten dinleyen Yeni Şafak’ın şimdiki durağı Osmanbey.

İHRACATI ARTTIRMAK BOYNUMUZUN BORCU

10 ay önce Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanlık koltuğuna oturan Rıdvan Kandağ ile konuştuk. Osmanbey’i işi ve aşı için uğraşan bir yer olarak tanımlayan Kandağ, sektörün ihtiyacı olan pazarlara ihracatı geliştirmek adına tespitler yaptıklarını söyledi. Kandağ, “Valizimiz her zaman kapının arkasında hazır. Ürünümüzü hangi ülkeye satabileceğimize dair bir fırsat görürsek ekibi topluyoruz, bütün meslektaşlarımızla örgütlenerek, gidip o ülkede neler yapabilirizin derdine düştük. Türkiye için ihracat rakamlarını yukarı taşımak hepimizin boynunun borcu” dedi.

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Rıdvan Kandağ

AVM’LER YER TAHSİS ETSİN

OTİAD’ın kayıt altına aldığı bin 650 esnafın 30 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Kandağ, üretim odaklı ve toptan satış faaliyetleri yürüttüklerini aktardı. Kandağ, “Yani yerinde durmayan modaya öncülük eden bir yapısı var. Bölgemizden çıkan uluslararası çok ciddi firmalar var. Hep Osmanbey’den ticarete atılıp sonra organize perakende de kendini geliştirip, Türkiye’nin sektörün yüz akı oldular” bilgisini paylaşıyor. Organize perakendeye çıkabilecek yetenekte markaların hazırda beklediğini belirten Kandağ, onları cesaretlendirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bunun için AVM yönetim şirketleriyle sıkı temasta olduklarını belirterek, “Amacımız, organize perakendeye yeni markalar kazandırmak. AVM yöneticisine diyoruz ki Boş yerin varsa, Bir süre kira almayın kendilerini test etsinler” mesajını verdi.

PİYASANIN KALBİ BURASI

Bölge hakkında bilgi veren Başkan Rıdvan Kandağ, şunları kaydetti: “Bavul ticareti daha çok Laleli ve Merter ile alakalı. Burası daha çok ihracat odaklı çalışıyoruz. İç piyasayla da çalışan çok firmalarımız var. Yurt içi satın almalar için Osmanbey çok iyi bir üretici. Organize perakende işi yapan özellikle cadde mağazacılığı satın almaya Osmanbey’e çok sık geliyorlar. Yurt içi firmalar için çok önemli bir tedarik merkezi. Osmanbey, kadın konfeksiyonununda çok iyi. Abiye ve erkek konfeksiyonunda çok iyi. Çocuk giyimini geliştirmeye çalışıyoruz. Hem yerli hem de ithal kumaş var. Burası çok önemli bir üretim ve satış üssü.”

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İTALYA’DA ÜRETİP KATMA DEĞERLE GERİ SATIYOR

İbrahim Hakkı Erdem, Erzurum’dan başlayan tekstil yolculuğunda önce Beyoğlu ardından Osmanbey’e gelmiş ailenin üçüncü nesil üreticisi. Ürün gamını klasik erkek giyim ürünleri oluşturuyor. Toptan satış yapıyor. “20 senede hem biz hem de pazarlarımız gelişti” diyen Erdem, “Ürünlerimizin çoğunu İtalya’da üretip oradan buraya getirip yurt dışına satıyoruz. Katma değeri de üzerine ilave edip sattık. Aynı zamanda burada fason atölyelerimiz var” şeklinde konuşuyor.

PROFESYONELLİK ESAS ALINMALI

Müşteri gelişinde sıkıntı olmadığını söyleyen Erdem, sorunun kendilerinde olduğunu anlatıyor. “Biraz daha fazla çalışmamız lazım. Sokağın rüzgarına kapılmamak lazım” diyen İbrahim Erdem, şu örneği veriyor: “6 ay önce hazırlamadığınız hiç bir şeyi bugün satamıyorsunuz. Öngörünüzü işe yatırmalısınız, dünyada tüketici tam bir profesyonel görmek istiyor. Bana da biraz zaman bırakın ki üretim yapayım, orada da tüketiciden sabır istiyoruz. Bizden istediğiniz siparişi yarın sabah hazır ederiz. Ama bunun bir maliyeti var. Amacımız yaptığımız işten katma değer üretip, vatana millete hizmet etmek. Bizler inanın çok şey beklemiyoruz.”

SURİYELİ ESNAFIN KAYIT ALTINA ALINMASI LAZIM

Osmanbey’de sayıları çok olmamakla birlikte Suriyeli esnafın da olduğu bilgisini veren Rıdvan Kandağ, onların gelinlik ve abiyede iyi olduğunu söyledi. Kendi ülkelerinde de bu işi yaptıklarını aktaran Kandağ, şöyle devam etti: “Sokağın yıllardır Türk ticari geleneğine uygun bir yapısı var. Suriyelileri buraya entegre etmek görevimiz. Bizden daha ucuz iş güçleri var. Burada haksız rekabetin oluşmaması için mutlaka kayıt altına alınması gerekiyor. Suriyeli firmalar OTİAD’a üyelik için henüz müracaat etmedi. Biraz çekingen davranıyorlar, belli bir yerde kümelendiler.”

TEKNOLOJİ Teknofest’e koşuyorlar