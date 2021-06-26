Ameliyat olan genç sınava ambulansla götürüldü

Erciş'in Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Demir, 3 gün önce karnında ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkikleri yapılan Demir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Burada apandisit ameliyatı olan Demir, doktorlarına bir yıldır YKS'ye çalıştığını ve sınavının da Erciş’te olduğunu söyledi. Bunun üzerine Demir, sınava gireceği Van'a 100 kilometre uzaklıktaki Erciş Ebubekir Çiftçi Ortaokulu'na ambulansla götürüldü.

Bir yıldır bu sınav için büyük emek verdiğini belirten Demir, "Sınav sonrası geldiğim ambulans ile tekrar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne geri döneceğim. Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ve doktorum Veli Avcı’ya teşekkür ediyorum" dedi.

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