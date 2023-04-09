Vatandaş Togg’u salı günü alacak

Yerli aracı teslim alarak şoför koltuğuna oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Bakanlık için tahsis edilen Togg’u teslim almanın gururunu yaşadığını söyleyen Nebati, "Daha önce deneme sürüşleri yapmış ve bundan büyük bir keyif almıştım. Ancak Togg’u teslim aldıktan sonra eşimle birlikte ilk kez İstanbul trafiğine çıkma imkânı bulduk. Trafikte araçtan aldığımız sürüş keyfi ve duyduğumuz heyecan da bir kat daha arttı. İnanılmaz konforlu, yol tutuşu, çevikliği mükemmel" ifadelerini kullandı.

Togg’un kalitesinin ve görsel albenisinin tartışılmayacağını aktaran Nebati, "Yollarda bütün gözler onun üzerindeydi. Tabii bu akıllı cihaz aynı zamanda doğuştan çevreci bir otomobil. Ülkemizde yeşil dönüşüm sürecinde, akıllı şehirler ve yeni ulaşım konsepti bakımından da Togg son derece stratejik bir adımdır. Bu ne anlama geliyor? Fosil yakıtların ithalatı için ödediğimiz dövizlerin ülkemize kalması, vatandaşlarımıza hizmet için kullanabilmemiz anlamına geliyor. Ülkemizin 60 yılı geçen otomobil hayalini gerçeğe dönüştürmek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yine bizlere nasip oldu. Bu başarı elbette burada kalmayacak. Daha gidecek çok yolumuz, ülkemize kazandıracağımız çok eserler var. Türkiye Yüzyılı’nda her şey çok farklı olacak. Türkiye artık iddia sahibi, vizyon sahibi, teknoloji geliştirebilen güçlü bir ülkedir. İşte Togg bu değişimin, bu dönüşümün de sembollerinden biridir" diye konuştu.