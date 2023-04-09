Vatandaş Togg’u salı günü alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yerli otomobil Togg'u teslim aldı.
Yerli aracı teslim alarak şoför koltuğuna oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Bakanlık için tahsis edilen Togg’u teslim almanın gururunu yaşadığını söyleyen Nebati, "Daha önce deneme sürüşleri yapmış ve bundan büyük bir keyif almıştım. Ancak Togg’u teslim aldıktan sonra eşimle birlikte ilk kez İstanbul trafiğine çıkma imkânı bulduk. Trafikte araçtan aldığımız sürüş keyfi ve duyduğumuz heyecan da bir kat daha arttı. İnanılmaz konforlu, yol tutuşu, çevikliği mükemmel" ifadelerini kullandı.
BÜTÜN GÖZLER TOGG'UN ÜZERİNDE
Togg’un kalitesinin ve görsel albenisinin tartışılmayacağını aktaran Nebati, "Yollarda bütün gözler onun üzerindeydi. Tabii bu akıllı cihaz aynı zamanda doğuştan çevreci bir otomobil. Ülkemizde yeşil dönüşüm sürecinde, akıllı şehirler ve yeni ulaşım konsepti bakımından da Togg son derece stratejik bir adımdır. Bu ne anlama geliyor? Fosil yakıtların ithalatı için ödediğimiz dövizlerin ülkemize kalması, vatandaşlarımıza hizmet için kullanabilmemiz anlamına geliyor. Ülkemizin 60 yılı geçen otomobil hayalini gerçeğe dönüştürmek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yine bizlere nasip oldu. Bu başarı elbette burada kalmayacak. Daha gidecek çok yolumuz, ülkemize kazandıracağımız çok eserler var. Türkiye Yüzyılı’nda her şey çok farklı olacak. Türkiye artık iddia sahibi, vizyon sahibi, teknoloji geliştirebilen güçlü bir ülkedir. İşte Togg bu değişimin, bu dönüşümün de sembollerinden biridir" diye konuştu.
ŞARJ İSTASYONLARI BAKANLIKLARDA YERİNİ ALDI
Kabine üyelerine teslim edilen yerli araçlar için bakanlıklara Trugo şarj cihazları da takıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garajında yerini alan hızlı şarj cihazları, aracı 30 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaştıracak. Hâlihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kurulan yüksek hızlı şarj cihazları 17 bakanlığın tamamında yerini alacak. Bakanlar ve yüksek bürokratların makam aracı olarak kullanılacak Togg, bakanlığın demirbaşı olarak sayılacak. Göreve gelen kişinin makam aracı olacak.