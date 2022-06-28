Ekonomi Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü

Vergi incelemesi yapmakla yetkilendirilenler, görevin verilmesinden itibaren 15 gün içinde işlemlere başlayacak. Mükelleflerin elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgeleri teslim edeceği yerlere ilişkin de düzenleme yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü
Foto/arşiv

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.

Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Mükelleflerin elektronik ibrazları

Ayrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.

Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü
DÜNYA
Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü

Rusya'ya yönelik yaptırım sözü petrol fiyatlarını yükseltti
EKONOMİ
Rusya'ya yönelik yaptırım sözü petrol fiyatlarını yükseltti

Bayram öncesi ikinci el araç piyasası hareketlendi
EKONOMİ
Bayram öncesi ikinci el araç piyasası hareketlendi
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.