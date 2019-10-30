Vergi paketine muafiyet rötuşu

Esneklik ile futbol kulüplerinin olumsuz etkilenmesi önlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclise sunulan yeni vergi tasarısında önemli değişiklikler öngörülüyor. 45 maddelik teklifte futbolcuların gelirlerine uygulanan vergi oranlarında da değişikliğe gidiliyor.

KULÜPLERİN TALEBİ ETKİLİ

Söz konusu vergi paketi hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da da gündeme geldi. Düzenlemede üst liglerdeki futbolculara uygulanan verginin yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılmasını öngörüldüğü ancak vergi oranları artan sporcuların sözleşmeleri gereği bu ücretleri spor kulüplerine yansıtabileceği vurgulandı. Bunun da başta futbol kulüpleri olmak üzere spor kulüplerine ödeme zorluğu getirebileceği ifade edilerek kulüplerin mevcut sözleşmelerin kapsam dışında tutulması talebinde bulunduğu belirtildi.

SÖZLEŞME YENİLENDİĞİNDE YENİ ORAN

MYK’da yapılan görüşmelerde talebe sıcak yaklaşıldı. Teklifin sadece yeni yapılacak sözleşmeleri içermesi, mevcut sözleşmelerde eski vergi oranının geçerli kalması konusunda bir değişiklik için hazırlık yapıldı. Şu an sözleşmesi olan bir futbolcu, sözleşmesini yenilediğinde ise yeni vergi oranına tabi olacak. Meclisin bütçe maratonu öncesinde gündeme alınması beklenen görüşmeler sırasında bu değişikliklerin önergelerle hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu şekilde futbol kulüplerinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek.