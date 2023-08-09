Vergide sadeleşme reformu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’ın (OVP) öncekilerinden farklı olarak, toplumun değişik kesimlerinin yeni döneme ilişkin beklenti ve önceliklerini istişare toplantılarıyla dinlediklerini anlattı. Yılmaz, hazırlık toplantılarında dile getirilenlerin OVP’ye yansıtılacağını söyledi.





3 AYAKLI DÖNÜŞÜM

Yeni dönem Orta Vadeli Programının 3 ayaklı düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bir para politikasının genel çerçevesi var. Detayları Merkez Bankası’nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları var. Bir de tabii üçüncü ayak olarak yapısal dönüşümleri içerecek” dedi. Yılmaz, OVP’nin vergi reformundan eğitimdeki dönüşümlere kadar birçok alanı kapsayacağına işaret etti. Yılmaz, OVP’nin içeriği için “Hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye dönük, daha çok verimliliği, rekabet gücünü ve ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişimi kapsıyor olacak. Türkiye’yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler, dönüşümler” dedi.





DENGE AYARI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi reformu konusundaki sorulara ise şu yanıtı verdi: “İşveren ve işçi kesimi de vergi sistemine yeniden bakılsın, diyor. Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Ben de destekliyorum tabii. Önünüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim.”





HEDEFLERİ BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

OVP'de büyüme, istihdam ve enflasyona ilişkin hedefleri hükümetin Merkez Bankası ile birlikte belirlediğini vurgulayan Yılmaz, beklenen enflasyon rakamına ilişkin son bir güncelleme yapıldığını, 2025'e kadar belki küçük güncellemelerin olacağını ve 2026'da ise enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme perspektifine sahip olduklarını kaydetti.





Doğrudan vergilerin payı artırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele önerileri temalı “2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı”nın ardından yaptığı açıklamada, toplumun bütün kesimlerinde bir vergi reformu beklentisi olduğunu söyledi. Bakanlar ile iş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, “İşvereniyle, işçisiyle, muhasebecisiyle toplumun bütün kesimlerinde bir vergi reformu beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Burada özellikle doğrudan vergilerin payının artırılmasına dönük, vergi sisteminin sadeleştirilmesine dönük beklentinin olduğunu ifade etmeliyim” dedi.



