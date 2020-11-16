Vergiler düşerse 2 milyonu görürüz

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. 10 aylık süreçte üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 1 milyon 4 bin 974 adet, otomobil üretimi yüzde 15 azalarak 671 bin 676 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 33 bin 485 adede ulaştı.

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KAPASİTE YÜZDE 60’A KADAR ÇIKTI

Ekim ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 150 bin 746 adet olurken, bu dönemde 95 bin 915 adet otomobil üretildi. Otomotivin 10 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 62, ağır ticaride yüzde 43, traktörde ise yüzde 46 oldu.

VERGİ SİSTEMİ HAFİFLETİLSİN

Haydar Yenigün

Bu yıl satışlada sektör genelinin 500 bin tahmininde bulunduğunun altını çizen OSD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 800 bin adet civarında tahmin ediyoruz. Diğer yandan, 2015-17 döneminde ulaşılan 1 milyon adetlik iç pazar büyüklüğüne yeniden ulaşılması ve hatta pazarın öngörülebilir şekilde daha da büyümesinin sağlanması için kalıcı düzenlemeler önem taşıyor. Daha fazla araç satışı ile vergi gelirini yükseltmeyi hedefleyen, satın alma vergi yükünün aracın kullanım sürecine yayıldığı bir vergi sistemi ve yaşlı araç değişim programı ile iç pazarın önce 1 milyon ardından 1,5 milyon sonrasında da 2 milyon adetlik potansiyeline kısa sürede ulaşabileceğini düşünüyoruz. OSD olarak gelecekten beklentimiz, değişen otomotiv eko-sisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar ile ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamın oluşturulması” diye konuştu.

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Yeni Opel Insignia yakıttan kazanacak

Opel’in amiral gemisi yeni Insignia, yeni donanımlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Opel Insignia daha keskin ve daha dinamik görünümünün yanı sıra 168 LED hücresine sahip yenilikçi IntelliLux LED piksel farları, yüzde 18’e kadar daha düşük yakıt tüketimiyle daha verimli yeni motorları, yeni dijital geri görüş kamerası ve arka çapraz trafik uyarısı gibi birçok gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran bir otomobil olarak öne çıkıyor. Diğer yandan, beş donanım seviyesinde satışa sunulan yeni Insignia’nın Edition donanımına 490 bin 900 TL’den sahip olunabiliyor. GSi versiyonuna ise 999 bin 400 TL’den sahip olunabiliyor. Yeni Insignia’da 5 bin adetlik satış hedeflediklerini söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, standartları en üst seviyeye çıkardıklarını belirtti.

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