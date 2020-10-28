Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Vestel iki İngiliz markayı satın aldı
İŞ DÜNYASI

Vestel İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldı

Vestel iki İngiliz markayı satın aldı

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, global pazarda konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz Crosslee PLC’nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine katan Vestel, hem Avrupa’daki varlığını güçlendirecek hem de yeni pazarlara açılacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, İngiliz Crosslee PLC’nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine kattığını duyurdu.

Türkiye’de ürettiği son teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran ve 22 yıldır kendi alanında ihracat şampiyonu Vestel, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek için marka iş birlikleri ve satın almalarını sürdürüyor.

Vestel, İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa’daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldı.

Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 22 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyor, esnekliğimiz ve mali gücümüz sayesinde kararlarımızı hızla hayata geçirebiliyoruz. Buna en son vereceğimiz örnek, İngiltere’deki prestijli markalardan Hostess ve White Knight’ı satın almamız. Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız” açıklamasında bulundu.

Türk internet abone sayısında rekor artış yaşandı
TEKNOLOJİ
Türk internet abone sayısında rekor artış yaşandı
Abone Ol Google News
Hainlerin inlerinde ele geçirildi

Hainlerin inlerinde ele geçirildi

PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile düğmeye basıldı.
Yangın şehitliğe uğramadı

Yangın şehitliğe uğramadı

​Alevlerle boğuşan İskenderun'dan hayret veren manzara.
Minarelerden salavatlar yükselecek

Minarelerden salavatlar yükselecek

81 ildeki camilerde saat 21.00'de salavatlar okunacak.

Defter kapandı

Defter kapandı

Trabzonspor'da yönetim masadan kalktı.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Fransız Charlie Hebdo dergisi için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.