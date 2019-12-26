Ekonomi Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti
İŞ DÜNYASI

Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

Vestel ve Sharp iş birliğinin kapsamını genişletti

Vestel, Sharp ile olan beyaz eşya üretimi ve pazarlamasıyla ilgili marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti. Ürün gamı için akıllı ürün ailesini kapsayacak şekilde genişletilen anlaşma tüm Avrupa pazarı için geçerli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vestel Şirketler Grubu CEO’su Turan Erdoğan
Vestel Şirketler Grubu CEO’su Turan Erdoğan

Vestel, Sharp ile yaptığı beyaz eşya ürünleri geliştirme, üretme ve Avrupa’da satış ve pazarlama hak ve yetkilerini içeren marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti. İlk olarak 2014 yılında imzalanan ve 2024 yılsonuna kadar geçerli olacak lisans anlaşması, altı beyaz eşya grubunu (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) kapsıyor. Genişletilen anlaşma kapsamına artık akıllı ürün ailesi de dâhil olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vestel Şirketler Grubu CEO’su Turan Erdoğan, Sharp ile 2014 yılında başladıkları iş birliğinde beş yılı geride bıraktıklarını ve aynı enerjiyle gelecek beş yılı planladıklarını söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Sharp ile çok uyumlu bir iş birliğimiz var. 5 yıl önce başladığımız yolculukta hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaştığımızı gördük. Bu çerçevede 2024 yılına kadar olan yol haritamızı da belirledik. Ürün gamında çeşitliliğe giderken mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetimizi de derinleştireceğiz. Vestel olarak Avrupa pazarına yaptığımız ihracatın büyük bir kısmı akıllı ürünlerden oluşuyor. Sharp için üreteceğimiz yeni akıllı ürün ailesiyle birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa pazarındaki payımızın da artacağına inanıyoruz.''

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor
EKONOMİ
Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor
Merak edilen tüm detaylarla Kanal İstanbul

Merak edilen tüm detaylarla Kanal İstanbul

​Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporuna ilişkin açıklama yapıyor.
İçinden ilk kare

İçinden ilk kare

Yerli otomobilin elektrik sistemi ve iç detayı paylaşıldı.
Terör örgütü PKKda çözülme sürüyor

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor

5 terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
'Görüntülerdeki ben değilim'

'Görüntülerdeki ben değilim'

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldırmıştı.
Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

​Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden askeri davet açıklaması.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

5 yıllık hasret<br>sona erdi

5 yıllık hasret
sona erdi

Hüsniye annenin evlat zaferinden duygulandıran kareler.

Bugün açıklanıyor

Bugün açıklanıyor

​7 milyon asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.

Heyecan dorukta!

Heyecan dorukta!

​'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü yarın kalkacak.
Mağdurlara<br> ödeme yapılacak

Mağdurlara
ödeme yapılacak

Bakan Kurum'dan Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama.
Türkiye'de tek!

Türkiye'de tek!

Yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN'dan '750 beygir' çalışması.
Almadan<br>mutlaka bakın

Almadan
mutlaka bakın

Gıdada bilgilendirme zorunluluğu başlıyor.
Yaptırmayan yandı

Yaptırmayan yandı

​1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak.
İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.