ViBi artık aramızda

Ses teknolojisi hayatımızın her alanına girmiş durumda. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla her gün yeni bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Bu alanda yatırımlarına devam eden VakıfBank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi’yi kullanıma sundu. "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üreten VakıfBank, dijital platformunun yeni ürünü ViBi'yi dün düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Bankanın dijital dünyadaki sesi ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek. "Yapay değil yapan zekâ" olarak isimlendirilen ve yüzde 100 yerli yazılıma sahip olan ViBi, 300'e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak.

DİJİTALDEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Toplantıda konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bugünün ihtiyaçlarına göre "yarını kodlamanın" da kendilerine yeterli gelmediğini söyledi. Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ettiklerini belirten Üstünsalih, "Blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka, robotik yazılım gibi kavramlar artık bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

SEKTÖRDEKİ İLK UYGULAMALARDAN

Yenilikçi bir vizyonla hareket ederken en büyük zenginliklerinin nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getiren Üstünsalih, dijitalleşmeyi sadece bir süreç veya yetkinlik olarak görmediklerini anlattı. "Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir ‘müşteri-odaklı oyun kurucu’ olmak istiyoruz" diyen Üstünsalih, "ViBi ile müşterilerimizin yanındaki güç olmayı yeni bir boyuta taşıyoruz. Kendisini yapay zekâ olarak değil, yapan zekâ olarak isimlendiriyoruz. Müşterilerimizi dinleyen, anlayan ve ihtiyaçlara etkin çözümler sunan asistanımız, bundan sonra hayatımızın merkezinde olacak. ViBi sektördeki ilk uygulamalardan biridir" diye konuştu.

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5 bin soruya yanıt verebiliyor

Fonksiyon seti ve işlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmet sunan ViBi, pek çok işlemi tek başına tamamlayabiliyor. 5 bin soruya yanıt verebilen ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, taksitli ve nakit avans, sanal kart bilgileri ve limit belirleme, güncel kur bilgileri, dönüştürücü ve parite, varlık durumu bilgilerine erişim, piyasa bilgileri öğrenme ve kredi kartı borç bilgileri sorgulama işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

Yerli yazılımla geliştirildi

VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise ViBi’nin bankacılık sektöründeki en teknolojik asistan olduğu belirterek, "Müşterisini en iyi anlayan sesli bankacılık asistanı ViBi'dir" dedi. ViBi’nin yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Merdan, ViBi'nin kullanıcılar ile interaktif bir şekilde iletişim kurup, bankacılık işlemleri için en doğru yönlendirmeyi de yapabildiğini ifade etti.

Verileriniz güvende

ViBi'nin tamamen güvenilir bir uygulama olduğunun altını çizen Merdan, şunları söyledi: "Konuşma hızınız ve biçiminiz nasıl olursa olsun, söylediklerinizi anlamlandırır ve işlemlerinizi sürdürür. İlk kez karşılaştığınız ve aynı dili kullandığınız bir insan, sizi ne kadar anlıyorsa ViBi de sizi o kadar iyi anlar. VakıfBank Mobil’in yüklü olması dışında başkaca bir yazılıma ihtiyaç duymaz. Tamamen güvenlidir. Aktif olmadığı anlarda dinleme ya da ses kaydı yapmaz. Verileri kimseyle paylaşmaz."