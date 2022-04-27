Vısa ve Mastercard'ı bypass eden formül: Rus turist MIR ile harcayacak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, turist sayısının düşeceğinden endişe eden turizmcileri rahatlatacak açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptı. Geçtiğimiz yıl pandemi şartlarına rağmen 4,5 milyon Rus turist ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 2022 sezonunda bir sürprizle karşılaşmamak için olası tüm önlemleri alıyor. Söz konusu süreçte, Rus turistlerin talebinin karşılanması için acente faaliyetleri yanında finansal çözümler de geliştiriliyor.

Nureddin Nebati

TROY DA DEVREYE GİRER

Dünkü Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, “MIR ve TROY var. TROY’u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar” diye konuştu. Türkiye’deki işletmelerin MIR kart kullanım oranının yüzde 15’ler civarında olduğunu söyleyen Nebati, bankaların bunu artırmak için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

REKLAM

OYNAT 02:02 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Gerekirse gemileri karadan yürütür hayallerimize ulaşırız Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası Buluşması toplantısında konuştu. Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Nebati, 'Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapsınlar. Biz gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmasını biliriz.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

35 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİNDE SORUN YOK

Bu yılki turizm sezonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Nebati, “Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var” diye konuştu.

2022 turizm sektörü için normalleşme yılı olacak

Türkiye, birçok ülke gibi 2022'yi pandemi sonrasında yeni başlangıç olarak kabul ediyor. Bu nedenle, Avrupa, Orta doğu ve Uzakdoğu gibi bölgelerden gelen turistlere yönelik önemli bir alt yapı hazırlığı ilgili makamlarca sürdürülüyor. Rusya ve Ukrayna gibi, yakın bölgelerdeki ülkelerdeki hareketlilik yakından takip edilirken, sezonda bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemler alınıyor. Bu nedenle birçok ülkede 2022 turizm sektörü için pandemi sonrası normalleşme yılı olarak değerlendiriliyor.