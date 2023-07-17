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Ekonomi

Vodafone Red'liler 1 yılda 1.4 milyar TL tasarruf etti

Vodafone Red kullanıcıları, son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar gigabayt internet kullanırken, Red ayrıcalıklarından faydalanarak 1,4 milyar TL’lik tasarruf sağladı.

Cabir Turğut
04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meltem Bakiler Şahin.

Meltem Bakiler Şahin.

Düzenlenen basın toplantısında Vodafone Red'in son 1 senedir hayata geçirdiği yenilikleri, gelecek dönem vizyonunu ve kullanım rakamlarını paylaşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red'in bu yıl 13'üncü yaşını kutladıklarını hatırlattı. Şahin, “Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 25 artan Vodafone Red'liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 4 kat daha fazla internet kullandı” dedi.

EN BÜYÜK TALEP SINIRSIZ PAKETLERE

Aylık ortalama data kullanımının 25 gigabaytı aştığını dile getiren Şahin, “Yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı. Red avantaj ve ayrıcalıklarındaki talebe bakıldığında ilk sıralarda ‘sınırsız paketler’in geldiğini söyleyen Meltem Bakiler Şahin, GSM dışı faydada ise "seyahat" kategorisindeki avantajların müşterilerin kullanımlarında ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Mevcut müşterilerin yarısından fazlasının Red'li olduğu bilgisini veren Şahin, önümüzdeki süreçte daha fazla cihaz üreticisi ile iş birliği yapma stratejilerinin bulunduğunu bildirdi. Şahin ayrıca, son bir iki haftada hem cihaz satın alımı hem de deneyimleme ve bilgilenme anlamında müşterilerden gelen talebin arttığını söyledi.



#Vodafone Türkiye
#Mobil internet
#Mobil Tarife
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