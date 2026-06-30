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Vodafone Red'lilere 2.5 milyar TL tasarruf

Vodafone Red'lilere 2.5 milyar TL tasarruf

Orhan Orhun Ünal
04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Meltem Bakiler Şahin.
Meltem Bakiler Şahin.

Vodafone, müşterilerine sadece bir iletişim ortamı değil aynı zamanda farklı ihtiyaç veya isteklerine hitap edecek bir ortam sunuyor.

Vodafone Red'in sunduğu olanaklar sayesinde müşterileri, son bir yılda 2,5 milyar liralık tasarruf sağladı. Seyahatten sınırsız internet kullanımına kadar uzanan avantajlardan yararlanan aboneler, tarifelerinde yer alan sınırsız uygulamalar sayesinde dijital platformlarda 483 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı.

5G İLE HIZLANDIK

Red kullanıcıları ayrıca son bir yılda yaklaşık 3,5 milyar GB mobil internet tüketirken, aylık ortalama veri kullanımları 30 GB'ın üzerine çıktı. İzmir'in Çeşme ilçesinde gazetecilera son 1 yılı özetleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Red müşterilerimize son bir yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık ayrıcalık sağladık. Sunduğumuz avantajlarla hem müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunuyor hem de ülke ekonomisine değer katıyoruz. Önümüzdeki dönemde, 5G ile birlikte Red'in sunduğu sınırsız deneyimleri daha da ileri taşıyacağız" dedi.

Yurt dışı avantajları öne çıktı

  • Son bir yılda Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi, Her Şey Dahil Pasaport ve avantajlı yurt dışı paketlerinden yararlanan Red'liler toplam 189 milyon lira tasarruf etti. 780 bin müşteri ise ücretsiz karşılama hediyesinden faydalanırken, 876 bin kişi 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport hizmetini kullandı. Red'liler, 23 Vodafone ülkesini tarifelerindeki dakikalarla ücretsiz arayarak toplam 1,4 milyon dakika konuşma gerçekleştirdi.

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