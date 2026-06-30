Vodafone Red'lilere 2.5 milyar TL tasarruf

Son bir yılda Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi, Her Şey Dahil Pasaport ve avantajlı yurt dışı paketlerinden yararlanan Red'liler toplam 189 milyon lira tasarruf etti. 780 bin müşteri ise ücretsiz karşılama hediyesinden faydalanırken, 876 bin kişi 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport hizmetini kullandı. Red'liler, 23 Vodafone ülkesini tarifelerindeki dakikalarla ücretsiz arayarak toplam 1,4 milyon dakika konuşma gerçekleştirdi.