Toyota C-HR 10 yılı devirdi

Toyota C-HR, tanıtımından bu yana geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2,1 milyon, Avrupa’da ise 1,2 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak, markanın en başarılı modellerinden biri haline geldi.

YENİ MÜŞTERİ KAZANDIRDI

Toyota’nın verilerine göre, Toyota C-HR kullanıcılarının yarısından fazlası aracı tercih etme gerekçesi olarak tasarım özelliklerini gösterdi. Markanın yeni müşteri edinme oranlarında öne çıkan model, 2019 verilerine göre, alıcılarının yüzde 67’sini ilk kez Toyota markasını tercih eden kullanıcılar oluşturdu.

TÜRKİYE’DE 71 ADET SATTI

Türkiye’de satışa sunulduğu 2016’dan bugüne kadar yaklaşık 71 bin adetlik satışa ulaşan Toyota C-HR, şirketin Sakarya’daki fabrikasında üretilerek uluslararası pazarlara ihraç ediliyor. Modelin hibrit seçeneği olan Toyota C-HR Hybrid, Türkiye pazarında yılın ilk 5 ayında 12 bin 451 adetlik satış kaydetti.

GENİŞ ÜRÜN GAMI SUNUYOR

Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de de geniş ürün yelpazesiyle sunuluyor. Flame, Passion, Passion X-Sport ve GR SPORT olmak üzere her zevke hitap eden farklı donanım seçeneklerine sahip olan Toyota C-HR Hybrid, zengin donanımları ve gelişmiş özellikleriyle beğeni topluyor. Aracın 140 HP güç üreten 5. nesil 1,8 litrelik hibrit motoru ise her koşulda verimli ve dinamik bir sürüş sunuyor.







