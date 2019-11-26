WeWALK Akıllı Baston 2019’un en iyileri arasında

Dünyanın en prestijli yayınlarından TIME, WeWALK’u hem yazılı hem de dijital mecrasında duyurdu.

2 YILDIR DÜNYA GÜNDEMİNDE

2017 yılında Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilen, sergilendiği her fuarda yoğun ilgi gören WeWALK, Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın ödül’e de layık görülmüştü.

Engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor, Bluetooth ile WeWALK mobil uygulamasına bağlanıyor, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor. WeWALK Akıllı Baston şu ana kadar 25’in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı.