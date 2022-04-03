​WORLDEF’te 25 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi: 3 günde 1.5 milyar $’lık iş hacmi

Dünyada 150 milyar dolarlık e-ticaret ekosistemini yöneten aktörlerin bir araya geldiği World Ecom Etkinliği’nde, Türkiye’nin e-ticarette izlemesi gereken yol haritası masaya yatırıldı. Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik, 35 ülkeden yaklaşık bin şirketi ve bin 500 kişiyi bir araya getirdi.

Söz konusu organizasyon, aynı zamanda Antalya’nın durağan sezonunda kongre turizmi açısından kentin ekonomisine katkı sağladı.

E-TİCARET DEVLERİ BİR ARADA

Organizasyonda, küresel e-ticaret devleri ile Türk şirketleri yüz yüze karşılıklı oturup yeni ortaklık fırsatlarını görüştü. Uluslarası e-ticaret buluşmasına yoğun ilgi vardı. Yaptıkları ikili görüşmelerde iş ilişkilerini geliştirip yeni anlaşmalar için adım atan firmalar, 25 bini aşkın görüşme gerçekleştirirken e-ihracata yönelik adımlar atıldı.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Uluslarası e-ticaret markalarının yaptığı görüşmeler sayesinde oluşacak işbirliklerinden 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacminin oluşması bekleniyor. WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, World E-Commerce Forum etkinliklerini global platforma taşıyacaklarını söyledi.

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Ömer Nart

Hedef 700 milyar sterlinlik pazar

Ömer Nart, Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin izdüşümünü Londra’ya götürmek istediklerini söyledi. Nart, "Kümelenme modeliyle Türk firmalarını Birleşik Krallık’a götürmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı ile birlikte hareket edeceğiz. Birleşik Krallık e-ticaret pazarı 700 milyar sterlin değerinde büyük bir pazar, Türk e-ticaret firmalarının bu pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.