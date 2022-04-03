Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi WORLDEFte 25 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi 3 günde 15 milyar lık iş hacmi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

WORLDEF’te 25 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi: 3 günde 1.5 milyar $’lık iş hacmi

Bin 500 katılımcı ile son yılların en önemli teknoloji buluşmasını gerçekleştiren WORLDEF’te 3 günde 25 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. Söz konusu işbirliklerinden, toplamda 1,5 milyar dolarlık iş hacmi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​WORLDEF’te 25 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi: 3 günde 1.5 milyar $’lık iş hacmi
World Ecom Etkinliği’nde, Türkiye’nin e-ticarette izlemesi gereken yol haritası masaya yatırıldı.

Dünyada 150 milyar dolarlık e-ticaret ekosistemini yöneten aktörlerin bir araya geldiği World Ecom Etkinliği’nde, Türkiye’nin e-ticarette izlemesi gereken yol haritası masaya yatırıldı. Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik, 35 ülkeden yaklaşık bin şirketi ve bin 500 kişiyi bir araya getirdi.

Söz konusu organizasyon, aynı zamanda Antalya’nın durağan sezonunda kongre turizmi açısından kentin ekonomisine katkı sağladı.

E-TİCARET DEVLERİ BİR ARADA

  • Organizasyonda, küresel e-ticaret devleri ile Türk şirketleri yüz yüze karşılıklı oturup yeni ortaklık fırsatlarını görüştü. Uluslarası e-ticaret buluşmasına yoğun ilgi vardı. Yaptıkları ikili görüşmelerde iş ilişkilerini geliştirip yeni anlaşmalar için adım atan firmalar, 25 bini aşkın görüşme gerçekleştirirken e-ihracata yönelik adımlar atıldı.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Uluslarası e-ticaret markalarının yaptığı görüşmeler sayesinde oluşacak işbirliklerinden 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacminin oluşması bekleniyor. WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, World E-Commerce Forum etkinliklerini global platforma taşıyacaklarını söyledi.

Ömer Nart
Ömer Nart

Hedef 700 milyar sterlinlik pazar

Ömer Nart, Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminin izdüşümünü Londra’ya götürmek istediklerini söyledi. Nart, "Kümelenme modeliyle Türk firmalarını Birleşik Krallık’a götürmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı ile birlikte hareket edeceğiz. Birleşik Krallık e-ticaret pazarı 700 milyar sterlin değerinde büyük bir pazar, Türk e-ticaret firmalarının bu pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı: 150 milyar dolarlık buluşma
EKONOMİ
Türkiye e-ticaretin yükselen yıldızı: 150 milyar dolarlık buluşma


Derbide yoklar

Derbide yoklar

Torrent, Fenerbahçe maçında oynayamayacak oyuncuları açıkladı.
11. kez Avrupa Şampiyonu

11. kez Avrupa Şampiyonu

​Rıza Kayaalp, finalde İtalyan rakibini 4-0'la geçti.
Kremlinden Türkiyeye övgü: Çok büyük bir bölgesel güç

Derbi öncesinde kötü haber

Derbi öncesinde kötü haber

​​Galatasaraylı oyuncu, Karagümrük maçında sakatlandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.
İstanbul'da 3 puan Aslan'ın

İstanbul'da 3 puan Aslan'ın

​Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'e geçit vermedi.

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.

'Ben ikinci adam olmam'

'Ben ikinci adam olmam'

​İsmail Kartal'dan Joachim Löw yorumu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

​Yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.