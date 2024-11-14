X'e 1,5 milyon liralık 'veri' cezası: Yapılan ihlal Türkiye'deki çok sayıda X kullanıcısını etkileyecek

X'e 1,5 milyonluk veri cezası: Yapılan ihlal Türkiye'deki çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek
Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X'e kullanıcı verilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle para cezası verdi. X'in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yeterli güvenliğin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı sonucuna varan KVKK, Türkiye'deki çok sayıda X kullanıcısını etkileyebileceği belirtilen ihlal nedeniyle, KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılıktan platforma 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uyguladı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sosyal medya platformu X'e (Twitter), veri güvenliğine ilişkin hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 470 bin lira idari para cezası verdi.
KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında X'in internet sitesinde yayınladığı
"güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresi veya telefon numaralarının, kendilerine ait reklamcılık sistemlerinde yanlışlıkla reklam amaçlı kullanıldığı"
duyurusu ve konuya ilişkin haberler üzerine resen inceleme başlattı.
Türkiye'deki çok sayıda X kullanıcısını etkileyecek
İşlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmiş olabileceğini ve Türkiye'de X kullanıcı sayısının çok fazla olduğunu dikkate alan KVKK, güvenlik amacıyla temin edilen kişisel verilerin reklam faaliyetleri amacıyla işlenmesinin kanunda yer alan
"hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ve "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma"
ilkelerine aykırı olduğunu tespit etti.
1 milyon 470 bin lira veri ihlali ceza
KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleyen ve 6698 sayılı kanunda yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen X'e 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kesilen hiçbir ceza ödenmedi
Daha önce yasal gereklilikleri ihmal ederek önce 10 milyon TL, sonra da 30 milyon TL tutarında idari para cezalarına çarptırılan X, bu cezaları ödeme yükümlülüğünü de yerine getirmedi.
Türkiye’de vergi mükellefi olan bireylerin ve şirketlerin X platformunda reklam yapmaları daha önceden yasaklanmış olmasına rağmen, sosyal medya platformuna
Türkiye için bir temsilci belirlemediği için yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.