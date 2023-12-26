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Ekonomi

Yabancı plakalı araçlar 4 yıl kalacak

Yurt dışında ikamet eden emeklilerin getirdikleri araçların Türkiye’de kalma süresi bir defaya mahsus 2 yıl daha uzatılıyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 02:33 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

“Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya şöyle konuştu: “Yurt dışından emekli olup Türkiye’de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024’de yürürlüğe giriyor.”

TELEFONA DA UZATMA

Bir diğer müjde de yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili oldu. Düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden ‘geçici haberleşme’ için başvuru yapılması durumunda mobil cihazların kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30 gün uzatıldı. Böylece 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkmış oldu.




#Otomotiv
#Ekonomi
#Zafer Sarıkaya
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