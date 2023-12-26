Yabancı plakalı araçlar 4 yıl kalacak

“Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya şöyle konuştu: “Yurt dışından emekli olup Türkiye’de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024’de yürürlüğe giriyor.”
TELEFONA DA UZATMA
Bir diğer müjde de yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili oldu. Düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden ‘geçici haberleşme’ için başvuru yapılması durumunda mobil cihazların kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30 gün uzatıldı. Böylece 120 gün olan kullanım süresi 180 güne çıkmış oldu.