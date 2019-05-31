Yabancı turist sayısı yüzde 24 arttı

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Nisan ayında ve Ocak Nisan'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı değişimi şöyle:
*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da %24 arttı
*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da 3.29 milyon kişi oldu
*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk 4 ayda %12.22 artışla 8.74 mln kişi oldu
*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 15 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının Nisan'da %24 artacağını söylemişti.
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