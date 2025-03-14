Yabancı yatırımcı 2025'e hızlı başladı

Geçtiğimiz yılı 11,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırımla (UDY) tamamlayan Türkiye, 2025 yılına hızlı başladı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında 900 milyon dolar olan UDY girişi geçtiğimiz ocak ayında yüzde 65’lik artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) verilerine göre, 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise yaklaşık 276 milyar dolar seviyesine ulaştı.





934 MİLYON DOLARI YATIRIM SERMAYESİ

Ocak ayında gerçekleşen toplam UDY girişinin 934 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Söz konusu miktarın 356 milyon doları borçlanma araçları, 132 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 8 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisiyle, Ocak ayındaki toplam UDY girişi 1.414 milyon dolar oldu.





ASLAN PAYI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİN

2025 yılının ilk ayında gerçekleşen 934 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içerisinde, 670 milyon dolarlık yatırım girişi ile 'Toptan ve Perakende Ticaret' yüzde 72 oranında bir pay aldı. 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektörü ise ocak ayında gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinden yüzde 9 düzeyinde bir pay aldı. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer bir sektör ise yüzde 4 düzeyinde bir pay ile 'Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler' oldu. Bu sektörleri, yüzde 3’er payla 'Bilgi ve İletişim' ile 'Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı' sektörleri takip etti.





ASYA'NIN PAYI YÜZDE 69

2025 yılının ilk ayında ‘Diğer Asya Ülkeleri’ yüzde 69’luk dikkat çekici bir payla Türkiye’ye en fazla yatırım gönderen kaynak bölge oldu. Öte yandan 2005’ten 2024 yılına kadar gelen yatırımların yüzde 58’sinin kaynağı olan 'AB27' ülkeleri, 2025 yılının ilk ayında, yüzde 12 oranında bir paya sahip oldu. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise yüzde 7’lik paylarla ‘Amerika Kıtası’ ve ‘AB27 üyesi olmayan Avrupa Ülkeleri’ yer aldı.





HEPSIBURADA ORTAKLIĞI KAZAKISTAN’I LIDER YAPTI

Ocakta Türkiye'ye yönelik yatırım sermayesi girişlerinin kaynak ülkeleri incelendiğinde; yüzde 65 pay ile Kazakistan öne çıkarken, onu yüzde 7 ile ABD, yüzde 6 ile İsviçre, yüzde 4 ile Almanya ve yüzde 4 ile Hollanda takip etti. Hepsiburada’nın yüzde 65,4 hissesinin 1 milyar 127 milyon dolara Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye satışı, Kazakistan’ın liderliğinde etkili oldu.



