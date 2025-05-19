Yabancı yatırımcı borsada alımı artırdı

Borsa İstanbul’da geçen sene satış tarafında bulunan yabancı yatırımcı, 2025’in ilk 5 ayında net alışa geçti. 2024’te 3 milyar dolardan fazla satış yapan yabancı, bu yıl toplam 578 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Özellikle Türkiye’nin lokomotif şirketlerinin işlem gördüğü BIST 30 hisselerinde, işlem hacmi ve el değiştirme oranları dikkat çekti. Geleneksel olarak banka ve holding hisselerinde yoğunlaşan yabancı yatırımcı, bu yıl portföyünde değişikliğe giderek savunma sanayii hisselerine yöneldi.





NİSAN’DA YABANCI 195 MİLYON $ PAY ALDI

Geride bıraktığımız nisan ayı da Borsa İstanbul için hareketli geçti. Son bir ayda endekste en çok değer kazanan sektör, yüzde 38 ile faktöring olurken en çok değer kaybeden ise yüzde 6’yla ulaştırma sektörü oldu. Ayrıca; aracı kurum sektörü yüzde 17, gayrimenkul yatırım ortakları sektörü yüzde 9, inşaat sektörü yüzde 9 değer kazandı. Sadece nisan ayında yabancı yatırımcı, net 195 milyon dolarlık alım yaptı. Haftalık kapanış verilerine göre, Borsa İstanbul, yatırımcısına ortalama yüzde 2,96 kazanç sağladı.





SAVUNMA SANAYİİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sektörel bazda bakıldığında, Borsa İstanbul mali endeksi haftayı yüzde 5,51 yükselişle kapatarak, endeksler arasında en iyi performansı gösterdi. Savunma sanayii sektöründe bulunan 7 hissenin eşit ağırlıklı değerlendirmesine göre, sektör, son 6 ayda ortalama yüzde 39,8 değer kazandı.





HIZ KESEN HALKA ARZLAR HİSSELERE YARADI

Son 3 aydır Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yeni şirket onayı alamayan, halka arz endeksi de büyüdü. Endeks son 3 ayda yüzde 22 değer kazandı. Uzmanlar, halka arzlarda düşen talebin tekrar canlanması için verilen aranın sağlıklı olduğunu vurguluyor. 2025’in başından şubat ortasına kadar 12 şirketin halka arzı gerçekleşti. Arz başına ise ortalama 250 bin yatırımcı katıldı. Geçen sene aynı dönemde yatırımcı sayısı 3 milyon seviyesindeydi.





ENDEKS MAYISTA POZİTİF SEYİRDE

Sene başında 9.852 puan olan BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz haftayı 9.700 seviyelerini test ederek kapattı. Nisan ayından bu yana ilk kez aylık bazda pozitif performans gösteren endeks, yabancı yatırımcıların alım yönlü pozisyon almasıyla yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Nisan ayı başından itibaren gösterge faiz oranlarının TCMB politika faizinin üst sınırında seyretmesi ve küresel piyasalardaki olumsuz haber akışı endeks üzerinde satış baskısı oluşturmuş, bu durum endekste düşüşlere neden olmuştu. Analistler, mevcut toparlanmanın temkinli bir iyimserlik yarattığını belirterek, önümüzdeki dönemde hem yurt içi para politikasına ilişkin sinyallerin hem de küresel risk iştahının endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.



