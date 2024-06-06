Yabancı yatırımlar hızlanacak

Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Alınan tedbirler sonucu, Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervlerinde son 2 ayda yaklaşık 70 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti, yatırımcılar geri döndü. Rezervlerin artıya geçmesi ve vatandaşa yansımasını Yeni Şafak'a değerlendiren Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Profesörü Fatih Mangır, enflasyon derdinin beklenenden daha kısa süre içerisinde biteceğini ve dezenflasyon sürecinin başladığını söyledi. Mangır, değer kazanan TL sayesinde yurt dışındaki yatırımcıların güveni de artarak yatırımlarına hız kazandıracağı vurgusu yaptı.

KUR OYNAKLIĞINA SON

Rezervlerin artıya geçmesi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir eşiğin geçildiğine işaret eden Prof. Dr. Fatih Mangır, son yıllarda diğer para birimleri karşısında değer kaybeden Türk Lirası’nın yeniden değerleneceğine dikkat çekti. Mangır, "TL'nin değerlenmesi ile birlikte vatandaşların da farklı para birimlerinde tuttukları yatırımlarını yeniden Türk Lirası’na çevirecek. Hem vatandaş hem de büyük yatırımcıların yerli para birimine geçişiyle kurdaki oynaklık tamamen negatif yönlü olarak da seyredecek. Sadece rezervlerin pozitife dönüşü değil son aylarda alınan kararlar sayesinde ekonomideki pozitif seyir oluşmaya başladı" diye konuştu.

TASARRUF TEDBİRLERİ SÜRECİ HIZLANDIRACAK

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirlerinin etkilerinin yansımaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Mangır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda alınan tedbirler dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak. Yapılan tasarruflar sayesinde talep daralacak ve süreci hızlandıracak."

Olumlu süreç notlara yansıdı

Rezervlerin artışı Türkiye'nin kredi risk primindeki iyileşmeleri de beraberinde getirdi. 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 450 baz puan gerileyerek 261 baz puanla son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Böylece Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin CDS ortalaması arasındaki fark 98 baz puana gerileyerek, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

TL son 3 yılın zirvesinde

Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Türk Lirası'nın reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti. Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.







