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Ekonomi

Yabancı yatırımlar hızlanacak

Merkez Bankası rezervlerinde son 2 ayda gerçekleşen yaklaşık 70 milyar dolarlık artış, yatırımlarda pozitif bir hava oluşturdu. Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Profesörü Fatih Mangır, değer kazanan TL sayesinde yabancı yatırımların hız kazanacağını belirtti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:37 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Alınan tedbirler sonucu, Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervlerinde son 2 ayda yaklaşık 70 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti, yatırımcılar geri döndü. Rezervlerin artıya geçmesi ve vatandaşa yansımasını Yeni Şafak'a değerlendiren Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Profesörü Fatih Mangır, enflasyon derdinin beklenenden daha kısa süre içerisinde biteceğini ve dezenflasyon sürecinin başladığını söyledi. Mangır, değer kazanan TL sayesinde yurt dışındaki yatırımcıların güveni de artarak yatırımlarına hız kazandıracağı vurgusu yaptı.

KUR OYNAKLIĞINA SON

Rezervlerin artıya geçmesi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir eşiğin geçildiğine işaret eden Prof. Dr. Fatih Mangır, son yıllarda diğer para birimleri karşısında değer kaybeden Türk Lirası’nın yeniden değerleneceğine dikkat çekti. Mangır, "TL'nin değerlenmesi ile birlikte vatandaşların da farklı para birimlerinde tuttukları yatırımlarını yeniden Türk Lirası’na çevirecek. Hem vatandaş hem de büyük yatırımcıların yerli para birimine geçişiyle kurdaki oynaklık tamamen negatif yönlü olarak da seyredecek. Sadece rezervlerin pozitife dönüşü değil son aylarda alınan kararlar sayesinde ekonomideki pozitif seyir oluşmaya başladı" diye konuştu.

TASARRUF TEDBİRLERİ SÜRECİ HIZLANDIRACAK

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirlerinin etkilerinin yansımaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Mangır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda alınan tedbirler dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak. Yapılan tasarruflar sayesinde talep daralacak ve süreci hızlandıracak."

Olumlu süreç notlara yansıdı

Rezervlerin artışı Türkiye'nin kredi risk primindeki iyileşmeleri de beraberinde getirdi. 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 450 baz puan gerileyerek 261 baz puanla son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Böylece Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin CDS ortalaması arasındaki fark 98 baz puana gerileyerek, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

TL son 3 yılın zirvesinde

Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Türk Lirası'nın reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti. Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.


Kadın ve bakıcı destek projesine başvuru 12 bini aştı: Teşvik ödemesi ağustosta başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)” hayata geçirdiklerini belirterek, “Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7000 kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 Avro destek verilmesi planlandı” şeklinde konuştu. Işıkhan, “İlk iki günde toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek” dedi.


#Yatırımcı
#Ekonomi
#Ticaret
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