Yabancının algısı kırıldı sıra yerlide

Merkez Bankası geçen hafta politika faizini 475 baz puan artırarak, yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çıkardı ancak döviz kuru hala yükselmeye devam ediyor. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarından sonra iki haftadır yabancı yatırımcıların Türkiye’ye girdiğini söyledi. Yerli yatırımcının ise hala dövize olan talebinin devam ettiği vurgulanıyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Merkez Bankası’nın faizi arttırmasına rağmen dövizin artmaya devam etmesinin birkaç önemli nedeni olduğunu belirterek, “Yerli yatırımcının dövize olan talebinin hala devam etmesi. Bu çok önemli bir sebep. Türkiye’de bu algının değişmesi lazım. Yastık altında olan kısımda çok fazla. Geçen hafta yerli yatırımcı tarafından 3 milyar dolar döviz alındı. Güven hissi verilmeye çalışılıyor. Yabancılar gelsin isteniyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla yerli yatırımcının algısı kırılamadı. Alınan kararların piyasaya iyi anlatılması lazım” dedi.

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Sefer Şener

EKONOMİ BDDK'dan aktif rasyo kararı geldi: Aktif rasyo merak ediliyor

SON İKİ HAFTADIR TÜRKİYE’YE GİRİŞ VAR

Şener, özellikle Merkez Bankası’nın sadeleşmeyle ilgili aldığı kararların yabancı yatırımcılar tarafından çok iyi anlaşıldığını söyleyerek, yabancı yatırımcının borsaya, tahvile, hisse senedine ve faize yöneldiğini belirtti. Mevduattan alınan verginin yüzde 15’ten 5’e indirildiğini ancak bundan kimsenin haberi olmadığına işaret eden Şener, “Reel faiz fazlalaştı. Birde algı satın alındı. Bu söylemler ilk daha ortaya çıktığında, reform demokrasi söylendiğinde piyasalar ilk etapta satın alındı. Bundan sonra kalıcı olarak düşmesi için söylenen ekonomik reformlar faliyetler hayata geçirildiğinde, o zaman kalıcı düşüş bekleyebiliriz. Burada en önemli husus güven hissi. Yabancı yatırımcı son iki haftadır güvenip müthiş bir şekilde Türkiye’ye giriyor. Yabancının algısı bir nebze kırıldı ama hala yerli yatırımcının dövizle ilgili algısı kırılamadı.”

Yusuf Dinç

ADIMLAR ATILDIKÇA DÖVİZ SAKİNLEŞECEK

BDDK’nın aktif rasyosunu kaldırmasının önemli bir karar olduğunu ifade eden Şener, bu tür normalleşme adımları arttıkça, döviz üzerindeki kalıcı etki için swapların da normal düzeye gelmesi gerektiğine işaret etti. Şener, dövize olan talebin devam etmesini şöyle açıklıyor: “Bölgedeki jeopolitik risklerler etkiliyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili toplantısı var. Buradan çıkacak karar bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok net mesajlar verdi. Bu yabancılar tarafından çok iyi algılandı. Hala aşı ile ilgili haberler gelmesine rağmen pandemi sürecinin devam ediyor olmasının döviz üzerinde baskı oluşturuyor. Bu toparlanma zaman alır. Bir anda etkisini göremeyiz. Bundan sonra ne kadar çok normalleşmeye ve ekonomiye dair adımlar atılırsa, dövizin düşüşü o ölçüde gerçekleşecektir. Adımlar atıldıkça döviz sakinleşecek.”

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FAİZ ARTIŞI ÖNDEN SATIN ALINDI