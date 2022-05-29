Yabani zeytinler 20 milyon dolar kazandıracak

Yudum Egemden, Tohum Derneği iş birliğinde Delice Zeytinlerinin Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi’ni başlattı. İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinin desteği, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik konularda katkısıyla yürütülen projenin tanıtımı Manisa Davutlar Köyü’nde yapıldı.
4500 AĞAÇ AŞILANACAK
- Proje kapsamında ilk olarak bu yıl Manisa’da 1500 delice ağacı aşılanmaya başlandı. Aydın ve Balıkesir illeri ile birlikte toplam 4500 adet delice ağacı daha aşılanacak. Aşılanan ağaçlar, projeden faydalanacak köylerde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerin kullanımına verilecek. Köylerde “Çiftçi Ağı” kurulacak ve uzmanlar tarafından çiftçilere tarımsal eğitim verilecek. Delice türü ağaçlar aşılanarak ekonomiye kazandırılması ile ekonomiye 20 milyon dolar katkı sağlanacak.
ÇİFTÇİLER DESTEKLENECEK
Her zaman doğayı, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler ortaya koyduklarını söyleyen Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, “Savola Gıda Türkiye ile geçen yıl başlattığımız Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi sektörde bir ilk olmuştu. Bu yıl da delice zeytinlerinin ekonomiye kazandırılması için yeni bir iş birliğine imza attık” dedi.
YERLİ ÜRETİM ARTACAK
- Yerli üretimi artırmak ve çiftçileri desteklemek istediklerini belirten Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh ise “Zeytinyağı üretiminde yarım asra yakın bilgi ve tecrübeye sahibiz. Bu proje ile zeytin ve zeytinyağı üretimine katkıda bulunmak için önemli bir adım attık. Bu seneden itibaren aşılanan delice ağaçlarından elde edilen zeytinleri çiftçilerimizden alıp sıkacağız ve Yudum Egemden markamızla şişeleyerek tüketicilerimizle buluşturacağız. Bu sayede kıymetli çiftçilerimiz de emeklerinin karşılığını almış ve zincirin tüm halkaları tamamlanmış olacak.” şeklinde konuştu.