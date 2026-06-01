Yakıt fiyatları elektrikli ve hibrite teşvik ediyor

Online ikinci el araç platformlarından VavaCars, kullanıcılarına “Artan yakıt fiyatları araç satın alma tercihinizi nasıl etkiliyor?” sorusunu yöneltti. Elde edilen verilere göre katılımcıların yüzde 30,5’i hibrit, yüzde 20,7’si ise elektrikli araçlara yönelme eğiliminde olduğunu belirtti. Yakıt maliyetlerinin baskısı altında araç alımını ertelemeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 16,8 olarak gerçekleşti.

TOPLAM MALİYET ALIMI ETKİLİYOR

Katılımcıların yüzde 32’si mevcut araç tercihlerini değiştirmeyeceğini belirtirken, yüzde 16’sı araç alımını ertelemeyi planlıyor. Bu tablo, yakıt fiyatlarındaki artışın tüketici kararlarını farklı yönlerde etkileyebildiğine işaret ediyor. Bu tablo, aynı zamanda kullanıcıların özellikle maliyetlerin ön plana çıktığı dönemlerde farklı motor tiplerini daha fazla değerlendirdiğini de ortaya koyuyor. Hibrit ve elektrikli araçlar, sundukları kullanım avantajlarıyla tüketicilerin radarında daha görünür hale geliyor.

İKİNCİ EL PAZARDA ELEKTRİKLİ ARTACAK

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Artan yakıt fiyatlarıyla birlikte tüketicilerin araç tercihlerini yeniden gözden geçirdiğini görüyoruz. Anket sonuçları, tüketicilerin özellikle yakıt maliyetleri baskı oluştururken alternatif seçenekleri daha yakından inceleme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik artan ilgi, önümüzdeki dönemde ikinci el pazarında da bu segmentlerin daha fazla yer bulabileceğini gösteriyor. Bu gelişmenin hem bireysel mobilite tercihleri hem de pazar dinamikleri üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı.











