Doblo Bursa’yla vites büyütecek

26 yıl önce ilk kez Türkiye’de üretilmeye başlayan ve hafif ticari araçlarda çıtayı belirleyen Fiat Doblo, üretiminin İspanya’ya kaymasıyla yerli özelliğini kaybetmişti. Stellantis ve Tofaş arasında yapılan anlaşmalarla yeniden Bursa’da üretilmesine karar verilen model, bu yılın üçüncü çeyreğinde altıncı nesliyle yeniden yerli olacak.

HER 4 HAFİF TİCARİDEN BİR TANESİ DOBLO

Türkiye’de 26 yılda 600 bin adet yerli Doblo sattıklarını söyleyen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yılın ilk 4 aylık döneminde 10 bin 507 adet Doblo satışı ile 2025’in aynı dönemine göre satışlarımızı iki katından fazla artırdık. 2026 yılında minivan segmentinde ilk 4 ayda yüzde 23,7’lik segment payı ile lideriz. Sınıfının lideri Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo adeta vites büyütmemizi sağlayacak” diye konuştu.

MÜŞTERİNİN YERLİYE BAKIŞI ÇOK FARKLI

Bursa’da yerli olarak üretilen ticari modellerle birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Altan Aytaç, şöyle devam etti: “Özellikle ticari modellerde tüketicinin yerli modellere bakışı çok farklı. Scudo ve Ulysse gibi yerli modellerimizin de kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte, yılın ilk dört ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesiyle birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz.”

3 YIL ARADAN SONRA YENİDEN TÜRKİYE’DE

Doblo modelinin tarihçesi hakkında bilgi veren Aytaç, “İlk nesil Doblo, 2000 yılında Tofaş’ta üretilmeye başlandı. Ardından 2005 yılında bir makyaj operasyonuyla Tofaş’taki üretim devam etti. 2010 yılında tamamen yenilenerek, üçüncü nesil olarak Tofaş’ta üretilen Doblo, 2015 yılında da makyajlanarak dördüncü nesliyle yollara çıktı. 2023 yılında Tofaş’taki üretimi sona erdi ve Fiat Chrysler ve PSA Grubu’nun birleşmesiyle oluşan Stellantis bünyesinde K9 platformunda beşinci nesil yeni gövdesi ile birlikte ithal edilerek satılmaya başlandı. Bu dönemde de yüksek satış performansı devam eden Doblo’nun 2024 yılı ortasında makyajlanmış 6’ncı nesli satışa sunuldu. Şimdi 2026’nın üçüncü çeyreğinde, 6’ncı nesil Doblo’lar yeniden Türkiye’de üretilmeye başlanacak. Bir anlamda Doblo 3 yıllık bir aradan sonra yuvasına geri dönmüş olacak” ifadelerini kullandı.

TOFAŞ’TAN TİCARİDE BAŞARILI PERFORMANS

Fiat’ın yerli üretim modelleriyle orta ticari araç segmentinde de çok başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade eden Altan Aytaç, “Fiat Scudo ve kardeşi Ulysse ile birlikte orta ticari araç segmentinde yılın ilk 4 ayında 3 bin 171 adetlik satışa ulaştık. Bu rakam bize yüzde 26,1’lik bir segment payı sağladı. Bir başka deyişle orta ticari araç segmentinde satılan 4 araçtan biri Scudo veya Ulysse oldu” açıklamasını yaptı.











