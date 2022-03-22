Yalnız ölüm ekonomisi

İleri yaş grubunun ve metropollerde tek başına yaşayanların sayısının artması, yalnız ölüm ekonomisini doğurdu. Artık vefat eden kişinin evinin temizliği ve boşaltılmasını üstlenen firmalar mevcut. Ev, işyeri ve bina derken profesyonel temizlik işlerine şimdilerde ölü evi temizliği eklendi. İnternette konuyla ilgili birçok ilanı görebilirsiniz.

CENAZE İŞLEMLERİ KURUMSALLAŞIYOR

Bunun yanında cenazenin memleketine nakli ve oradaki cenaze işlemlerini yapan şirketler var. Örneğin, 40’lı yaşlarda biri evinde kalp krizi geçirdi ve cenazesi memleketine gönderildi. Buradaki ailesi evinin boşaltılması için temizlik firmalarını arıyor. Her şeyin bir kazanç kapısı haline dönüştürüldüğü serbest piyasa ekonomisinde, yalnız başına vefat edenlere daha doğrusu onların yakınlarına yönelik bir sektör gelişti.

UZAKTAKİ YAKINLARI MASRAFI KARŞILIYOR

İstanbul gibi komşuların birbirini tanımadığı, aile bağlarının zayıfladığı ve hatta devasa sitelere hapsolmuş insanların yaşadığı yerlerde kalabalıklar içindeki yalnızlığımız derinleşiyor. Nüfusu yaşlanan Japonya’da doğup dünyayay yayılan yalnız ölüm piyasası, artık Türkiye’de de yeşerip gelişiyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Bu iş fikri aslında, ölünün eşyalarını toplayacak ve evini boşaltacak yakınlarının olmamasından çıkarak bir sektöre dönüşmüş. Komşusu ile selamlaşmayan, akrabalarını tanımayan metropol insanlarının bazılarının ne yazık ki yaşadığı bir son, yalnız ölüm.

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7 BİN LİRALIK EV TEMİZLİĞİ

İnternetten bulup konuştuğumuz firmaların yetkilileri, son yıllarda bu yöndeki taleplerin arttığını belirterek, en fazla talebin uzaktaki yakınlardan geldiğini söylüyor. Öte yandan kimsesi olmayanların mirasını bağışladığı dernek veya kurumları hatırlatıyorlar. Örneğin, 90 yaşında ölen bir kişinin mirasçıları, uzak akrabaları ve hatta ev sahibi onun ardından temizlik için bu şirketleri arıyor. Fiyatları ise bin 500 liradan başlayıp evin büyüklüğüne göre 7 bin liraya kadar çıkıyor. Yalnız ölüm piyasası sadece temizlik işinden ibaret değil.

ORGANİZASYON ŞİRKETLERİ VAR

Cenazenin başka şehre veya ülkeye nakledilmesi hizmetlerini üstlenen firmalar da mevcut. Buradaki rakamlar, onbinlerce lira ile ifade ediliyor. Bazı şirketler, mirasçıların yönlendirmesiyle, tabutun uçakla gönderilmesi gibi işlerin organizasyonunu üstleniyor. Aldığımız bilgilere göre, istenirse mevlit okutmak gibi hizmetler de eklenebiliyor. Kısacası, uzaktaki bir arkadaş, akraba veya mirasınızı bağışladığınız kişiler, profesyonel yardım alarak süreci tamamlıyor. Yalnız ölüm yine yalnızlığa yakışır şekilde son buluyor.

TEK BAŞINA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 18’E YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre, 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2020'de 3,30 düştü. Ailelerin oluşturduğu bu oran azalırken, tek başına yaşayan insan sayısı giderek yükseliyor. TÜİK çalışması, 2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hane oranının 2020 yılında yüzde 17,9’a ulaştığını da gösteriyor. 65 yaş ve üzeri nüfus 5 yılda yüzde 24 artarak 8 milyon kişiyi aştı.

TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR

Kısacası, yaşlanıyoruz. Serbest piyasa ekonomisi ise hepimize bir miktar yalnız ölüm korkusunu serpip, 'Tek başıma ölmeyeceğim dimi' dedirtiyor. Sıradaki Orhan Veli dizeleri, 'Bahar öncesi böyle ölümcül haber mi yapılır' diyenlere gelsin: "Sanma ki derdim güneşten ötürü; Ne çıkar bahar geldiyse? Bademler çiçek açtıysa? Ucunda ölüm yok ya. Ben ki her nisan bir yaş daha genç...""