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Ekonomi Yalova Valisi talimat verdi Esnek çalışma dönemi resmen bitti, memurlar görev başı yaptı
İŞ DÜNYASI

Yalova Valisi talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti, memurlar görev başı yaptı

Yalova Valisi talimat verdi: Esnek çalışma dönemi resmen bitti, memurlar görev başı yaptı

Yalova Valiliği tarafından ildeki kurum ve kuruluşlara gönderilen resmi yazı ile esnek çalışma dönemi resmen bitti. Hamile, engelli, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan memurlar hariç tüm memurlar yeniden görev başı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Yalova'da esnek çalışma sona erdi.
Yalova'da esnek çalışma sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar esnek çalışma sistemine geçmişlerdi. Bu kapsamda bir süredir devam ettirilen çalışmalar Yalova Valisi Muammer Erol tarafından yayınlanan resmi yazı ile sona erdirildi.

İldeki kamuya ait kurumlara gönderilen yazı ile 65 yaş üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile olan devlet memurları haricindeki tüm memurların görevlerine geri dönmesi istendi. Kurumlara gönderilen yazıda ise şu talimata yer verildi:

“İlgi sayılı yazımız ile korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında asgari düzeyde personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçildiği, ancak duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır. Bununla birlikte Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel saat 16.00’dan sonra idari izinli sayılabilecektir.”

İHA

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