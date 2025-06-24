Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yanıltıcı menzil reklamlarına ceza

Yanıltıcı menzil reklamlarına ceza

Nazife Bardak
04:0024/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Reklam Kurulu, elektrikli otomobillerin menzillerine ilişkin reklamları yanıltıcı bularak ceza yağdırdı.

Kurul, menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklamda açıkça belirtilmesi uyarısında bulundu. Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceğinin de net şekilde ifade edilmesi istendi.

103 DOSYA İNCELENDİ

Kurul’un toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92’si mevzuata aykırı bulunarak bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanarak 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alındı. Reklam Kurulu, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla; menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmesi, gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmesi gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisinin tüketiciyle paylaşılması gerektiğinin altı çizildi.




#Otomotiv
#Ekonomi
#Reklam Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem: AFAD son depremler listesi