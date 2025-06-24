Yanıltıcı menzil reklamlarına ceza

Kurul, menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklamda açıkça belirtilmesi uyarısında bulundu. Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceğinin de net şekilde ifade edilmesi istendi.

Kurul’un toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alındı. Bu dosyalardan 92’si mevzuata aykırı bulunarak bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulanarak 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alındı. Reklam Kurulu, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla; menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmesi, gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmesi gerektiği belirtildi.