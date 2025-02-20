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Yapay zeka hem işsiz bırakacak hem iş sahibi yapacak

Yapay zeka hem işsiz bırakacak hem iş sahibi yapacak

Merve Safa Akıntürk
04:0020/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Zafer Küçükşabanoğlu.
Zafer Küçükşabanoğlu.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zeka ekonomisinin dünyada 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını belirterek, "Tüm dünyada yaklaşık 85 milyon istihdam kaybı yaşanacak. Bu, bardağın boş tarafı. Ancak aynı süreçte tüm dünyada 97 milyon yeni istihdam oluşturulacak" dedi. AIPA’nın analizlerine göre Türkiye, Oxford Insights'ın 2024 yılı "Yapay Zekaya Hazırlık Endeksi"nde 188 ülke arasında 53'üncü, IMF'nin endeksinde ise 50'nci sırada yer alıyor.

İLK 20'YE GİRMEK MÜMKÜN

Küçükşabanoğlu, Türkiye’nin yapay zeka alanında yükselmesi için üç temel öncelik belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Bunlar; yapay zekanın bireylere ve işletmelere anlatılması, yaygın kullanımının teşvik edilmesi. Yapay zeka odaklı bir müfredat oluşturulması ve gençlerin bu alana yönlendirilmesi. Devletin dönüşümü destekleyen politikalar geliştirmesi ve özel sektörü teşvik etmesi. Bu adımlar atılırsa 2030 yılına kadar yapay zeka endeksinde ilk 20'ye girme potansiyeline sahibiz."



#Yapay Zeka
#Ekonomi
#Teknoloji

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