Yapay zekada bir trilyon dolar buharlaştı: DeepSeek dalgası Nvidia'yı vurdu

Çin merkezli DeepSeek'in daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş yaşandı. ABD ve Avrupa teknoloji hisselerindeki değer kaybı 1 trilyon dolara yaklaştı. En büyük ABD'li yapay zeka çip üreticisi Nvidia Corp. hisseleri ise 589 milyar dolar eridi. Rekor değer kaybı teknoloji şirketleri hisselerinin şişirilmiş olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi. Önceki gün %17 düşüş yaşayan Nvidia, Çinli girişim DeepSeek tarafından piyasaya sürülen yeni modeli, "mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" olarak nitelendirdi. Şirket hisselerinin değer kaybını önlemek amacıyla, girişimin hizmetlerine olan talebin karşılanması için önemli sayıda çipe ihtiyaç duyulacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ise, yeni modelin uygun maliyetine dikkat çekerek, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor" dedi. ABD'li teknoloji şirketlerini daha fazla rekabet etmeleri için uyaran Trump, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim için bir uyandırma çağrısı olmalı" diye konuştu. DeepSeek, uygulama mağazalarında ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.