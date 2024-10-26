Yapay zekâyla savunmaya nitelikli yatırım

Türkiye, üretken yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlar sonucunda 10 yıl içinde milli ekonomiye 1,2 trilyon lira ila 1,4 trilyon lira katkı sağlayacak.
Savunma alanında üretken yapay zekanın ana kullanıcıları arasında yüzde 47 oranında hükümetler ile askeri kurumlar, yüzde 53 oranında ise savunma müteahhitleri ve araştırma kuruluşları yer alıyor. Üretken yapay zekâ sayesinde 2022-2033 yılları arasında savunma pazarında 3,52 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşılacak. Bu süreçte yıllık büyüme oranı ise yüzde 21 olarak öngörülüyor.
OPERASYONEL AVANTAJ
Türkiye’nin siber güvenlik alyapısında önemli yer edinen yapay zeka teknolojileri ile geliştirme çalışmaları sürüyor. Algoritmalar, siber tehditleri tespit edip anında yanıt verme yeteneğiyle savunma operasyonlarında önemli rol oynayacak. Komutanları geleceğin savaş alanlarıyla yüzleşmeleri için eğitmenin yanı sıra yapay zekâ destekli savaş oyunları da operasyonel planlamada önemli gelişmelere sahne olabilir. Ayrıca yapay zeka destekli yatırımların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya yüzde 5 oranında katkı sağlaması bekleniyor.