Yapay zekâyla savunmaya nitelikli yatırım

Savunma alanında üretken yapay zekanın ana kullanıcıları arasında yüzde 47 oranında hükümetler ile askeri kurumlar, yüzde 53 oranında ise savunma müteahhitleri ve araştırma kuruluşları yer alıyor. Üretken yapay zekâ sayesinde 2022-2033 yılları arasında savunma pazarında 3,52 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşılacak. Bu süreçte yıllık büyüme oranı ise yüzde 21 olarak öngörülüyor.