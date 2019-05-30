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Ekonomi Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik
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İŞ DÜNYASI

Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik

Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik

Yapı Kredi Bankası tepe yöneticiliğine Marco Iannaccone getirildi. Iannaccone, yeni görevine resmi kurumlardan alınacak onaylardan sonra başlayacak.

Haber Merkezi IHA
Marco Iannaccone
Marco Iannaccone

29 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının ardından, bankanın Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdüren Niccolo Ubertalli’nin yerine Marco Iannaccone Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) ve Murahhas Üye olarak atandı.

2013-2016 yılları arasında da Yapı Kredi’de Finansal Planlama ve Mali İşler (CFO) Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Iannaccone, yeni görevine resmi kurumlardan alınacak onaylardan sonra başlayacak.

  • UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (CEE) Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı olarak atanan Niccolò Ubertalli’nin ise, aynı zamanda Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

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