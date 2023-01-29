Yapılandırmaya farklı taksit seçenekleri

Kamu borçlarının yapılandırmasını içeren kanun teklifine göre, kamu alacağı yeniden yapılandırılıyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olan yapılandırma düzenlemesinin yasalaşması halinde ilk taksitler mayıs ayı içinde ödenecek. Ancak öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı tahsil dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek. Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal sayılmayacak. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara yönelik zamanaşımı süreleri işlemeyecek. Öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.