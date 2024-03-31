Yarısı Bizden’de 2 yıl cebimizden para çıkmayacak

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. En çok başvurunun geldiği Bahçelievler’de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.

27 BİN REKOR BAŞVURU

Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki konut sahipleri 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği aldı. Bahçelievler Belediyesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi, "Yarısı Bizden Kampanyası'na ilçemizden rekor bir katılım sağlandı. Katılım sayısı ortalama 27 bindir. Bu, yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor" dedi.

İLK 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ

Belediyeye müracaatlarına istinaden hak sahipliği tespit edilen maliklerin Bakanlığa bildirildiğini aktaran Servi, “Bakanlık, maliklerimizin hesabına Yarısı Bizden Kampanyamızın sunmuş olduğu 1 milyon 500 bin liralık yardımın, 100 bin lirasını taşınma parası olarak 700 bin lirasını hibe ve 700 bin lirasını da kredi olarak verecektir. Bakanlığımız müteahhit adına açılan hesaba yüzde 10’unu yatıracak. Diğer kalan yüzde 30 inşaatın kabası bitince yatıracak. Geri kalan yüzde 30 inşaatın ince işçiliği bittiğinde yatırılacak. Kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra yatırılacak. Vatandaşımız ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Sonraki üçüncü yıl, 1 yıl olmak üzere faizsiz ödeme yapacak. Geri kalan 9 yılda TEFE TÜFE'nin yarısı oranında faizle birlikte ödeme yapacak” ifadelerini kullandı.

Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanan 3 numaralı dairenin sahibi Ömer Kaydı da binaları yapılana kadar şu an 5 bin 500 lira civarında kira yardımı aldıklarını anlattı.

KENDİMİZİ GARANTİYE ALDIK

Kaydı, "Herhangi bir mağduriyet söz konusu olmadı. Taşınma yardımımız dahil tüm destekler eksiksiz yerine getirildi. Cebimizden çok cüzi bir miktar çıktı diyebiliriz. Hatta ilk 2 yıl cebimizden hiç para çıkmadan evimiz yenilenmiş olacak. Sıfır bir daireye kavuşacağız. Deprem durumundan dolayı kendimizi bir nevi garanti altına alacağız” diye konuştu.

12 numaralı dairenin sahibi Hacı Turhal ise “Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurumuzu yaptık, onaylandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Murat Kurum'dan ve Hakan Bahadır'dan Allah razı olsun” dedi.

MADDİ TEREDDÜT ORTADAN KALKTI

2023’ün 4’üncü ayından itibaren ruhsat başvurusunda bulunduklarını söyleyen inşaatın yüklenici firma sahibi Selçuk Özer de şunları kaydetti: “Şimdi, bütün süreçlerimizi tamamlayıp projemizi gerekli mercilere ilettik. Yani Bahçelievler Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalandık. Dolayısıyla buradan herkese teşekkür ediyorum. Açıkçası biz ilk konuşurken, vatandaşların aklında tereddüt vardı. Tereddüt de maddi olanaksızlardan kaynaklıydı. Dolayısıyla bu hibe vatandaşa ciddi bir nefes oldu.”











