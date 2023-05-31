Yarısı Bizden’e başvuru 1 milyonu aştı

Başvuruda ilçeler bazında en çok talep; Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Üsküdar ve Fatih’ten geldi. Bahçelievler, 93 bin bağımsız birim için 26 bin başvuruyla ilk sırada yer alıyor. Bağcılar 76 bin bağımsız birim için 24 bin, Güngören 67 bin bağımsız birim için 20 bin, Üsküdar 57 bin bağımsız birim için 18 bin, en çok eski yapıya sahip Fatih’ten ise 58 bin bağımsız birim için 15 bin başvuru geldi. Yerini Fatih’e kaptıran Avcılar’dan ise 45 bin bağımsız bölüm için 13 bin başvuru geldi.