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Ekonomi

Yarısı Bizden’e başvuru 1 milyonu aştı

Kentsel dönüşüm projesi ‘Yarısı Bizden’e 1 milyonu aşan bağımsız bölüm için 280 bin başvuru yapıldı.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kampanyaya rekor müracaat gelirken, evini dönüştürmek isteyenler için başvuru bugün sona eriyor. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor. Başvuru tarihi ise kampanyaya yoğun ilgi dolayısıyla 2 gün daha uzatılmıştı.

İLK BEŞTE FATİH DE VAR

Başvuruda ilçeler bazında en çok talep; Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Üsküdar ve Fatih’ten geldi. Bahçelievler, 93 bin bağımsız birim için 26 bin başvuruyla ilk sırada yer alıyor. Bağcılar 76 bin bağımsız birim için 24 bin, Güngören 67 bin bağımsız birim için 20 bin, Üsküdar 57 bin bağımsız birim için 18 bin, en çok eski yapıya sahip Fatih’ten ise 58 bin bağımsız birim için 15 bin başvuru geldi. Yerini Fatih’e kaptıran Avcılar’dan ise 45 bin bağımsız bölüm için 13 bin başvuru geldi.


#Yarısı Bizden Kampanyası
#Başvuru
#İstanbul
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