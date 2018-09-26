Yatırım değeri 1.8 milyar TL

Bugüne kadar birçok projeye imza atan Teknik Yapı ve Halk GYO güçlerini birleştirerek inşa ettikleri Evora İzmir'de ön satış dönemine bu haftasonu itibariyle başlıyor. Bundan bir yıl önce 1 milyar 672 milyon lira satış geliri öngören ortaklık yeni dönemde beklentisini 1.8 milyar liraya çıkardı. Böylece satış gelirinden Emlak Konut GYO'nun kasasına girecek yüzde 35'e denk gelen paranın miktarı da 585 milyon 200 bin liradan 630 milyon liraya yükselmiş oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, projenin “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasına sınırlı sayıda daireyle dahil olduğunu söyledi. Ayoğlu, “Bu çerçevede; satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden sadece yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmayı kolaylaştırıyoruz” dedi.

OTEL İÇİN ULUSLARARASI TALİP

Projede toplamda 1.090 adet bağımsız bölüm, 41 adet ticaret ünite ve 121 odalı otel inşa edilecek. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, otel için uluslararası büyük bir marka ile anlaştıklarını söyledi. Otelin kim tarafından işletileceği ise henüz netlik kazanmadı. Projenin en çok çocuklu ailelerin ilgisini çektiğini belirten Durbakayım, “Büyük daireler projenin yüzde 34’ünü oluşturuyor. Konut tipleri 1+1'den başlayıp 6+1'e farklılık gösteriyor. Yeşil ile mavinin iç içe olduğu projede toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan bulunuyor. 500 kişilik konferans salonu, 500 kişilik tiyatro salonu, 700 metrekarelik sergi alanı ve 1000 kişilik cami yine proje dahilinde inşa ediliyor. Tüm bunları gören çocuklu aileler bu özelliklerinden dolayı projeye yoğun ilgi gösteriyor” bilgisini verdi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da projede fiyatların 475 bin liradan başladığını ve konut alan yatırımcının kazancını katlayacağını söyledi.

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LOKASYON ETKİSİ

Projelere başlamadan önce detaylı bir lokasyon çalışması yaptıklarını, satış hızıyla lokasyonun doğru orantılı işlediğini belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi: “Site, Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon'a komşu konumda yer alıyor. İmzamızı attığımız her işte olduğu gibi, sadece bir gayrimenkul projesi olmanın çok ötesinde her yönüyle canlı bir kent unsuru olarak hayata geçen Evora İzmir projemizin de bu ideal ile hayata geçtiğini belirtmek isterim. Konut, ticaret, park ve kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemizle güzel İzmir’imize değer katacağımıza inanıyoruz.”

Nazmi Durbakayım - Sinan Ayoğlu -Feyzullah Yetgin - Umut Durbakayım

Aylık taksit 3 bin 644 tl

Satışa haftasonu start verilecek projede konut fiyatları 475 bin liradan başlıyor. Emlak Konut GYO tarafından başlatılan kampanya kapsamında bu fiyata yüzde 10 indirim uygulanıyor. Bu da fiyatı 427 bin 500 liraya iniyor. Konut için ödenmesi gereken yüzde 10 peşinat tutarı 42 bin 750 lira. 12 ve 24’ncü aylarda iki adet 64 bin 125 liralık ara ödeme bulunuyor. Aylık taksit tutarı da 0,98 vade farkıyla 3 bin 644 lira olarak hesaplanıyor.